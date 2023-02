Der Himmel hat heute beschlossen, gnädig zu sein. Mal nicht Sonne satt. Mal keine Temperaturen, die es wieder zu gut meinen. Entsprechend auch mal keine fluchtartigen Reflexe, die schattigen Bereiche aufzusuchen. Die Besucher wissen das zu schätzen – ebenso wie alles andere, was dieser Garten zu bieten hat.

„Sitio Litre“ ist ein botanisches Kleinod auf der Kanareninsel Teneriffa, ein Ruhepol mitten in Puerto de la Cruz. Hinter den weißen Mauern scheint die Zeit stillzustehen. Alles hier hat Geschichte. Bereits der Name zeugt davon und zeigt, dass Sprache manchmal an Grenzen gelangt. So erklärt es John Lucas, der derzeitige Eigentümer dieses abseitig gelegenen Paradieses. Denn richtigerweise muss der Privatgarten „Sitio Little“ heißen. Das spanische Wort „Sitio“ bedeutet Ort, Platz oder Grundstück. „Little“ markiert nicht die Größe, sondern bezeichnet den vormaligen Besitzer, einen seinerzeit einflussreichen Mann namens Archibald Little. Weil im Spanischen jeder Buchstabe betont wird, bereitet das „Grundstück von Mr. Little“ den einheimischen Zungen gewisse Schwierigkeiten. Aus Little wird Litre. „Sitio Litre“.