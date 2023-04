Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein verheißt einen Ausblick in die Zukunft des Gartens. Die schwierigen Fragen spart es allerdings aus.

Als am vergangenen Wochenende weit mehr als 10 Millimeter Regen über Frankfurt niedergingen, haben sich viele trotz des garstigen Wetters gefreut. So ein üppig ergiebiger Guss zu einer Zeit, in der die Natur aus dem Winterschlaf erwacht und zum großen Blühen und Spießen ansetzt, ist im Frühling keine Selbstverständlichkeit mehr. So waren jene, die einen privaten oder öffentlichen Garten hegen, ob der kräftigen Schauer zum Märzende vor allem erleichtert. Der Boden gut gewässert, die Regentonnen randvoll gefüllt – das mindert fürs Erste die Sorge vor drohender Dürre und Hitze.

Allein schon deshalb lässt der Titel einer neuen Ausstellung im Vitra Design Museum aufhorchen. „Garden Futures“ nennen die Ausstellungsmacher in Weil am Rhein sie. Was für ein Name. Einerseits groß und visionär, andererseits düster. Denn vor dem Hintergrund der Klimakrise muss man um die Zukunft des Gartens bangen. Längst ist die schmerzliche Erkenntnis, dass unser gartenhistorisches Erbe in Gefahr ist, aus den Fachzirkeln zu Grünflächenämtern wie auch Gartenbesitzern durchgedrungen. Der Streuobstwiesenbesitzer fürchtet um seine Apfelbäume, die Kleingärtnerin beschließt, von diesem Frühjahr an auf Wasserschlucker wie Tomaten und Zucchini zu verzichten, und den Schlossparkgärtner plagen schlaflose Nächte, weil er nicht weiß, wie um Himmels willen er den historischen Formschnitt und die uralten Buchen retten soll.

Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert

Im Vitra Design Museum aber leuchten die Räume teils in fulminant sattem Grün, der Farbe der Hoffnung. Lebendige Stauden und Pflanzen bekommen die Besucher nicht zu sehen, dafür Werkzeuge und Gartenmobiliar. Ein Raum ist den Gärten von Künstlern und Gartengestaltern gewidmet, in einem anderen stehen Schaukästen, die zeigen, wie der Mensch die Natur eingehegt und welchen Bedeutungswandel der Garten durchlaufen hat. „Denn selbst der intimste Garten ist nie nur persönlicher Rückzugsort, sondern stets auch Zeugnis sozialer und historischer Entwicklungen, politischer und wirtschaftlicher Interessen und kultureller Wertesysteme“, schreiben die Ausstellungsmacher, zu denen auch das Nieuwe Instituut aus Rotterdam gehört.

Doch wo bleibt die proklamierte Zukunft? Sie wird auf einem langen Tisch hinter Glas vor allem als Skizzensammlung gegenwärtiger Gartenkonzepte – Stichworte Gemeinschaftsgärten, bedrohte Artenvielfalt – nebst Kurzpor­träts präsentiert. Wie viel mehr gäbe es über die Allianz von Architektur, Design und Garten zu sagen. Man müsste nur einige der Fährten weiterverfolgen, die die Ausstellung legt, und die Ideen vertiefen und verknüpfen.

So aber endet in Vitras ureigenster Domäne, dem Mobiliar, die Entwicklungslinie der Gartenmöbel, die mit dem klassischen Pariser Parkstuhl von 1850 bis 1900 beginnt, beim Liegestuhl – als Ausdruck davon, dass der Garten seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend der Freizeit dient. Das Ausspannen löst das Beackern ab. Stimmt, aber wir sind inzwischen in einem anderen Jahrtausend und weiter. Im Hier und Jetzt verschwimmen die Grenzen zwischen der Wohnungseinrichtung und den Gartenmöbeln immer mehr. Die großen Outdoor-Lounge-Möbel sind die wuchtigsten Vertreter dieses Trends. Es geht aber auch viel feiner. Stühle, Tische, Hängeschaukeln, ursprünglich für den Hausgebrauch gemacht, kommen zunehmend aus wetterfestem Material auf den Markt und auf die Terrasse. Umgekehrt stehen originär für den Garten gestaltete Sitzgelegenheiten in Küchen und Wohnzimmern.