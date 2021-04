Pflanztipps fürs Beet : Fünf fabelhafte Frühlingsboten

Hundszahn

Die Schöne mit dem hässlichen Namen, den sie ihren länglichen, Hundeeckzähnen ähnelnden Zwiebeln verdankt, ist ein anmutiger Frühlingsblüher, der hervorragend im Halbschatten wächst. Von April erscheinen die wippenden Blütenglocken, aus denen die Staubgefäße herausragen, der Zuchtformen des Nordamerikanischen Hundszahns (Erythronium). Zu den fragilen Blüten passen die zarten Farben: ’Pink Beauty‘ macht ihrem Namen alle Ehre, die cremeweiße ’Rose Queen‘ bringt Licht in dunkle Ecken. Die tänzelnden hell- oder schwefelgelben Blüten von ’Pagoda‘ werden von glänzenden, braungefleckten Blättern gerahmt. Die heimische Verwandte (E. dens-canis) ist niedriger, blüht schon im März, betört mit lilarosa bis purpurfarbenen Blüten oder ist schneeweiß wie der Winzling ’Snowflake‘ und verwildert gut. An Gehölzrändern, in humusreichen, leicht sauren, feuchten Böden bilden die zierlichen, aber robusten Pflanzen lockere Horste.

Lerchensporn

Diese elfenzarten Frühlingswunder bezaubern mit kleinen traubigen Blütenständen aus getürmten winzigen Spornblüten. Sie erreichen zwanzig bis vierzig Zentimeter, umgeben von feingefingertem Laub in frischestem Grün. Der heimische Gefingerte (Corydalis solida) und der Hohle Lerchensporn (C. cava) sind knollenbildende Geophyten und trumpfen auf mit opulenter Farbenpracht in allen Nuancen violetter Töne bis zu Mauve, Malve, Rosa. Die frühblühende ’Beth Evans‘ ist Apricot-Rosa, in noblem Weiß strahlt die Wildart C. malkensis. Doch immer mehr Sammler sind ganz wild auf blaue, meist aus Asien stammende Exemplare. Die sächsische Gärtnerei Blütenreich ist in ganz Europa bekannt für ihre blauen Schätze, darunter viele staudige Sorten, von denen einige mehrmals im Jahr blühen. dazu zählt die ’Hybride Spinners‘ mit zerbrechlichen, duftenden Spornblüten in Vergissmeinnicht-Blau oder ’Blue Summit‘ mit leicht verwaschenem Ton. Zu seinen Bestsellern zählen Frühblüher wie ’Blue Heron‘ – mittelblaue Blüten kontrastieren mit purpurroten Stielen zu blaugrünem Laub – sowie die aus Belgien stammende Züchtung ’Koen van Poucke‘, die bis in den November blüht. Aus diesen Eltern züchtete Bartels ’Lilli‘. Lerchensporne, ob knollig oder staudig, wirken empfindlich, sind aber robust: Ideal wachsen sie im Halbschatten, unter größeren Bäumen, an Gehölzrändern in humosem, durchlässigen Boden.