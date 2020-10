Der Wohn-Knigge : Heilig’s Brettchen

Mein neuer Freund möchte für unsere gemeinsame Wohnung unbedingt Frühstücksbrettchen kaufen, weil sie angeblich so praktisch und unkompliziert sind. Ich finde diese Sitte seltsam. Soll ich nachgeben oder für Teller kämpfen?

In keinem anderen Land habe ich so viele Frühstücksbrettchen gesehen wie in Deutschland. Wenn ich recht überlege, habe ich sie überhaupt nirgendwo sonst gesehen, aber ich kann irren. Eigentlich müssten sie neben der deutschen Brotkultur in den Kanon des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen werden. Frühstücksbrettchen gehören offenbar zur deutschen Seele wie Tannenwald, Kölnisch Wasser und Männerrucksack.