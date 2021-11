Wohnung als Geldanlage : Ab ins Haus, Frauen!

Aktualisiert am

Viele Frauen schrecken davor zurück, sich alleine eine Immobilie zu kaufen – im Gegensatz zu Männern in derselben Lage. Das könnte sich rächen.

Als Indra Schormann ihre erste Wohnung kaufte, war sie alles andere als eine typische Immobilieninvestorin. Jobanfängerin, Mitte zwanzig, keine Familie, kein Eigenkapital. Und eine Frau. Doch der Brief von der Rentenversicherung überzeugte die Juristin davon, dass sie sich auch privat um ihre Altersvorsorge kümmern muss.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sie fand eine vermietete Einzimmerwohnung in Berlin für 120.000 Euro und eine Bank, die ihr den Kaufpreis finanzierte. Die Kaufnebenkosten in Höhe von knapp 10.000 Euro steuerte ihr Bruder bei. „Ich habe die Finanzierung so kalkuliert, dass ich jeden Monat 70 Euro zur Miete hinzuzahlen muss, um die Darlehenskosten zu decken“, sagt Schormann.