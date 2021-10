Bepreisung von Emissionen : Wie der CO2-Preis die Häuser trifft

Auf dem Weg zur Klimaneu­tralität zählen die Treibhausgasemissionen der Immobilien immer mehr. Hier fallen etwa 30 Prozent der Emissionen von Kohlendioxid (CO2) in Deutschland an – vor allem zum Heizen. Die Politik fördert längst Energiesparen, Dämmen und Sanieren vielfach, was allerdings für die Klimaziele kaum reicht. Daneben greift auch heutzutage schon der Emissionshandel in den Gebäudebereich ein. Künftig werden Eigentümer und Mieter den CO2-Preis noch mehr zu spüren bekommen. Doch an welchen Stellen wirkt der Emissionshandel überhaupt auf Immobilien ein?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Weitgehend einig sind sich Ökonomen darüber, dass eine Bepreisung der Emissionen für niedrigere Minderungskosten sorgt als andere regulatorische Maßnahmen. Mit einem CO2-Preis sollen also für festgelegte Klimaziele möglichst geringe Ausgaben entstehen. Dafür lassen sich im Grunde zwei verschiedene Wege einschlagen, die tatsächlich auch beide in Deutschland zum Einsatz kommen und damit auch die Immobilienbranche treffen: In einem Emissionshandel wird die Menge an Emissionen festgelegt, die insgesamt oder in einem Bereich anfallen darf – dabei ist der CO2-Preis frei und bildet sich im Handel. Anders funktioniert eine CO2-Abgabe oder CO2-Steuer: Hier ist der Preis fix, aber die Menge an Treibhausgasemissionen nicht.