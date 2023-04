So lebt es sich in Oslos Fjord in the City

Lachsfischen vom Balkon aus – in Oslos jüngstem Stadtteil am Meer geht das. Doch es gibt noch mehr, was ihn anziehend macht.

Sverre Jervell spaziert im Bademantel und mit Schlappen über die schmale Fußgängerbrücke hinüber auf die andere Seite des Oslofjordes nach Bjørvika. Der pensionierte Diplomat, der seine Heimat auch in Deutschland vertreten hat, wohnt in Sørenga, einem der jüngsten Viertel der norwegischen Hauptstadt. Wie jeden Morgen betritt er eine aus alten Brettern gezimmerte Floßsauna, die unweit der Nationaloper am Ufer treibt. Darin schwitzt der Norweger in Badehose mit Gleichgesinnten und springt anschließend kopfüber ins kühle Meer. Im Winter schwimmt er manchmal sogar zwischen Eisschollen.

Als wir uns im Herbst 2016 das erste Mal in der Sauna begegneten, erzählte Jervell, dass er von seinem Balkon aus angeln kann. Spontan lud er uns damals in seine Wohnung ein, in der er mit seiner Partnerin lebt. „Zuletzt hatte ich einen fünf Kilo schweren Lachs am Haken“, sagte er auf Deutsch. Das mehrstöckige Haus war einer der ersten Neubauten in Sørenga. Damals waren Teile des Viertels auf der Landzunge noch im Entstehen. Kräne und offene Baustellen dominierten die Aussicht.