Steingarten : Pflanzenpracht vor der Industriekulisse

Es gibt in Gärten Momente, die lassen einen nicht wieder los. Üppigkeit, Struktur, Tiefe, Farbspiel, Harmonie, Licht. Bei der Gestaltung von Landschaften ist vieles möglich. Ein Braunkohlekraftwerk mit kilometerhohen Wasserdampf-Säulen als Hintergrund gehört dabei eher ins Reich der Science-Fiction denn in einen Traumgarten.

Dennoch ist es dieser surreal anmutende, aber reale Anblick, der sich den Besuchern des Findlingsparks in Nochten bietet, auf bizarre Weise gerahmt von Fächerahornen, Kiefern und einer Ansammlung von Rhododen­dren und Azaleen im Hintergrund.

Ein fast utopisches Projekt

Die Lausitz hat durchaus Überraschungen zu bieten. Der Findlingspark in Nochten gehört zu den eigenwilligsten Parklandschaften Deutschlands. Spektakulär ist ein Wort, das schnell die Runde macht. Was zum einen an den gespenstisch wirkenden Kühltürmen liegt, zum anderen an der Kreativität von Menschen, die bei der Renaturierung eines ehemaligen Tagebaus mehr wollten als Wasserlandschaften für die kurzweilige Naherholung samt Spiel, Spaß und Sport. Hier sollte eine Parklandschaft entstehen, die es so vielleicht weltweit nicht gibt: geprägt durch Tausende von Findlingen, die von den Gletschern der Eiszeit aus Nordeuropa in die Lausitz gekommen waren und die der Abraum der Braunkohlehalden wieder sichtbar gemacht hatte. Dass Pflanzen bei diesem fast utopischen Projekt nicht fehlen sollten, war allen Beteiligten klar.