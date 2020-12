Feuerschalen im Trend : Es lodert im Garten

Ein paar Freunde, genügend zu trinken, am Himmel leuchten die Sterne, und auf der Erde lodert ein Feuer, um das sich alle scharen: Für viele ist das der Inbegriff von Geselligkeit. Bevor die Vorfahren des Menschen miteinander sprachen, haben sie zusammen am Feuer gesessen.

In der jüngeren Vergangenheit war die offene Flamme im Garten eher ein archaischer Luxus als Notwendigkeit, schließlich konnte man Freunde und Familie auch jederzeit ins Haus bitten, wo die Zentralheizung wärmte. Doch in den vergangenen Monaten hat das offene Feuer wieder zu seiner ursprünglichen Funktion zurückgefunden. Weil die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 an der frischen Luft deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen, hat es auch bei kühleren Temperaturen noch Treffen im Freien ermöglicht, ohne dass nach zehn Minuten alle das große Frösteln überfiel.

Die wohl simpelste Art, ein offenes Feuer im Garten zu entfachen, ist eine Feuerschale. Die einfachen Modelle sind schlichte Klöpperböden aus Stahl; halbrunde Schalen, die sonst als Deckel für Druckbehälter in der Industrie verwendet werden. Vielleicht noch vier Beine drangeschraubt, ein paar Holzscheite hineingelegt, und schon kann auf der Terrasse oder dem Rasen ein Lagerfeuer angezündet werden – zumindest solange nichts Brennbares in der Nähe ist und keine Kinder und Haustiere mit dem Feuer allein sind.

Aber nicht erst seitdem die Pandemie dem Außenraum im Allgemeinen und dem Garten im Speziellen einen Aufmerksamkeitsboom beschert hat, gibt es auch immer mehr Objekte auf dem Markt, mit denen sich das Feuer je nach Gartengröße und Vorlieben stilvoll in Szene setzen lässt. „Grundsätzlich unterscheiden sich die Produkte vor allem darin, wie stark sie das Feuer kultivieren“, sagt Thomas Kaiser. Er ist einer der beiden Gründer von Höfats, einem Start-up aus dem Allgäu, das er und sein bester Freund vor fünf Jahren gegründet haben, um Produkte fürs heimische Lagerfeuer zu entwerfen. Höfats reagiert mit seinen Objekten auf eine Sehnsucht, jenseits eines durchgetakteten Alltags so etwas Archaisches wie Feuermachen zu erleben. „Je digitaler der Alltag wird, desto größer ist auch der Reiz, in der Freizeit echte Elemente wie Feuer zu erfahren“, hat Kaiser beobachtet.

Am nächsten kommt man dem Gefühl von Lagerfeuer mit der Feuerschale Triple. Drei identische, in sich gefaltete Segmente lassen sich zu einer achteckigen Schale zusammenfügen. Wie an die meisten Produkte von Höfats lässt sich auch an Triple ein Grillrost anbringen, der sich in der Höhe verstellen und schwenken lässt. „Unsere Produkte sollen immer mehr als eine Aufgabe erfüllen, neben der Wärmequelle zum Beispiel auch noch der Zubereitung von Essen dienen“, beschreibt Kaiser das Konzept. Der Feuerkorb „Cube“ lässt sich mit Rost nicht nur als Grill verwenden, sondern dient umgedreht auch als Hocker oder Beistelltisch. Und Spin, ein Zwitter aus Tischfeuer, Windlicht und Gartenfackel, bringt das Feuer in den Innenraum, weil es kein Holz, sondern Bioethanol verbrennt. Dadurch ist es nicht nur deutlich ungefährlicher, sondern auch umweltverträglicher.

Das Bedürfnis, in dieser Phase viel Zeit im Freien zu verbringen, hat auch den Umsatz von Höfats beflügelt. „Wir sind auch davor rasch gewachsen, aber in diesem Jahr haben wir sehr davon profitiert, dass die Menschen zu Hause geblieben sind und es sich im Garten schön gemacht haben“, sagt Kaiser.

Im Trend durch Corona

Auch die ebenerdigen Feuerschalen anderer Hersteller sowie die höher liegenden Feuerkörbe, die die Flammen in einem Gitter oder Trog domestizieren, haben teilweise wochenlange Lieferzeiten – und das im Winter. „Normalerweise ist es bei uns im November und Dezember ruhiger, aber nicht in diesem Jahr“, sagt Andreas Reichlin. Der Schweizer Bildhauer ist der Erfinder des Feuerrings, einer Skulptur, an der man sich versammeln kann und die gleichzeitig auch als Grill dient. Im Inneren des Stahlobjekts, das es in verschiedenen Höhen und Formen gibt, lodert ein Feuer. Es erwärmt den Rand des Rings – je näher am Feuer, desto höher die Temperatur. So lässt sich wie beim japanischen Teppanyaki das Essen auf einer heißen Stahlplatte garen, während all drum herum sitzen.

„Es funktioniert wie eine Gußpfanne“ erklärt Reichlin. Das Innere des Rings hat eine Temperatur von 300 Grad, während die Temperatur außen nur noch 150 Grad beträgt. So können unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig zubereitet werden – je nachdem, wie viel Hitze sie vertragen, entweder nah am Feuer oder weiter von der Hitzequelle entfernt. Auf die Idee mit dem Feuerring kam Reichlin, weil er selbst gerne grillte, das Essen beim Barbecue aber nicht vertrug. Er suchte deshalb nach einer Möglichkeit, die Speisen mit indirekter Hitze magenfreundlicher zuzubereiten, und tüftelte lange herum, bis er schließlich den Feuerring entwickelte, den er sich patentieren ließ.

Damit das Feuer auch bei den großen Modellen immer auf derselben Höhe brennt, haben alle Ringe einen doppelten Boden. Im Laufe der Jahre verändert der Feuerring mit dem Gebrauch seine Erscheinung. „Am Anfang ist er hell-rostig und wird dann immer dunkler, weil sich die Fette und Öle einbrennen. Er wird immer schöner“, sagt Reichlin. Seine Hoffnung ist, dass sein Objekt zum Klassiker wird. Den Preis eines echten Designklassikers hat der Feuerring auf jeden Fall schon. Die im schweizerischen Küssnacht gefertigten Stahlobjekte kosten je nach Modell zwischen 3800 und 10.200 Euro.