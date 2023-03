Ferienimmobilien in den Alpen sind so begehrt wie nie

Ferienwohnungen in den Bergen sind beliebt. Das zeigt sich auch am Preis. Doch die Hierarchie der Orte verändert sich.

Ob ein Chalet in Kitzbühel, ein Apartment in Zermatt oder eine Stadtwohnung in Meran: Ferienimmobilien in den Bergen sind seit der Pandemie so begehrt wie vielleicht noch nie. „Im globalen Vergleich sind die Alpen bei Käufern ganz besonders beliebt“, sagt Jeremy Rollason, der beim britischen Immobilienberater Savills die Skiregionen verantwortet. Dasselbe zeigt eine Umfrage des Wettbewerbers Knight Frank unter internationalen Immobilienkäufern: Während vor Corona noch 11 Prozent eine Investition in eine Immobilie im Skigebiet ins Auge gefasst haben, waren es nach der Pandemie 18 Prozent.

Judith Lembke Redakteurin im Ressort „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dieser Trend spiegelt sich auch in den Preisen wider. In den vergangenen zwei Jahren sind sie in den bekannten Skiorten um mehr als 20 Prozent gestiegen, besonders stark zum Beispiel im französischen Chamonix mit 41 Prozent oder Saas-Fee in der Schweiz mit 34 Prozent.