Finanzierung : „Bei Ferienhäusern sind die Banken skeptisch“

Die steigenden Preise dämpfen mitnichten die Lust am Immobilienkauf - und das gilt auch für den Erwerb von sogenannten Zweitimmobilien. Nach Angaben das Finanzvertriebs Dr. Klein wurde im vergangenen Jahr fast jede fünfte Immobilie erworben, um sie zu vermieten. „Die meisten Käufer suchen eine klassische Kapitalanlage“, schlussfolgert Hypothekenmakler Thomas Saar. Doch das ist nicht das einzige Kaufmotiv. Die Enge der Stadt, Klimawandel und Pandemie lassen immer mehr Menschen von einer eigenen Ferienwohnung oder einem Haus für die freien Tage auf dem Land träumen. Wer diesen Traum verwirklichen will, sollte sich über ein paar Besonderheiten im Klaren sein, sagt der Finanzierungsexperte.

Urlaubsimmobilien an sich sind keine exotischen Produkte. Was ist am Kauf einer solchen Immobilie denn so speziell?