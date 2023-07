Ferienimmobilien in den Alpen : Die Reichen zieht es in die Schweiz

Erling Haaland wird in seiner norwegischen Heimat sehr verehrt. Schließlich ist der 22 Jahre alte Fußballer einer der besten Stürmer der Welt. In seinem ersten Jahr bei Manchester City wurde er sogleich Torschützenkönig in der englischen Premier League und holte das Triple aus Champions League, FA Cup und Meisterschaft. Der Ruf seines Vaters Alf-Inge Haaland, einstmals ebenfalls ein Fußballprofi, hat in Norwegen einige Kratzer abbekommen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Der Grund: Haaland senior kehrt seiner Heimat den Rücken und zieht in die Schweiz. Genauer gesagt: nach Andermatt. In diesem Bergort im Kanton Uri, eineinhalb Autostunden von Zürich entfernt, hat er sich eine Wohnung gemietet. Doch das ist nur ein Zwischenschritt: Dem Vernehmen nach verhandelt „Alfie“ Haaland, wie er sich selbst gerne nennt, derzeit über den Kauf einer Wohnung dort.