Luxusimmobilien in Österreich : Wo der Quadratmeter mehr als 8000 Euro kostet

Idylle am Hang: Nicht nur der traditionelle Wintersport in der Stadt begeistert die Schickeria. Bild: Getty

Wer in Österreich gerne auf Tuchfühlung mit dem Geldadel geht, schielt auf Alpentäler im Westen des Landes. Nach Tirol und Salzburg ziehen sich Reiche gerne zurück. Dort locken Höhenluft und alpine Freizeitbeschäftigungen. Schließlich ist Österreich traditionell eine Hochburg des Wintersports. Entsprechend gefragt sind daher auch Wohnimmobilien in den Gebirgsregionen – meist urig und aus Holz. Ob als Hauptwohnsitz, Zweitwohnsitz oder Ferienimmobilie, die Nachfrage übersteigt in der Regel das Angebot. Daher kennen die Preise nur eine Richtung – und zwar nach oben.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Zu den traditionell teuren Pflastern gehört Kitzbühel. Der Prominenten-Status der Stadt mit dem rotem Gams-Logo erklärt sich auch aus den Veranstaltungen, die hier stattfinden. Im Winter ist es das legendäre Hahnenkammrennen, das Tausende von Skibegeisterten und die internationale Schickeria in die Stadt mit den gut 8000 Einwohnern zieht.

Immobilienpreise sind absolute Spitze

Der bekannte Tiroler Skiort erreichte im vergangenen Jahr die bundesweit höchsten Preise. Das teuerste Einfamilienhaus zwischen Bregenz und Eisenstadt kostete damals 17,4 Millionen Euro – das Objekt liegt in Going am Wilden Kaiser im Bezirk Kitzbühel. Am Kaufpreis gemessen befinden sich auch Nummer zwei und drei in Tirol – eine Villa in Aurach wurde für rund 16,4 Millionen Euro verkauft, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel für etwa 14,9 Millionen Euro. Das geht aus einer Erhebung hervor, die die Plattformen „Willhaben“ und „IMMOunited“ basierend auf Grundbuchauszügen durchgeführt haben. Die teuerste gekaufte Wohnung liegt ebenfalls im Bezirk Kitzbühel – nämlich mit 5,5 Millionen Euro in Jochberg.



Auch in diesem Jahr hält Kitzbühel bisher den Preisrekord. In keiner an­deren Region Österreichs kostet der Quadratmeter so viel wie hier: Die Angebotspreise betrugen im Median 8370 Euro je Quadratmeter, wie eine Bezirksanalyse des Immobilienportals immowelt.at zeigt. Mit deutlichem Abstand dahinter folgten Innsbruck (7000 Euro) und Salzburg (6300 Euro).

In Wien wird die 5000-Euro-Grenze überschritten

Selbst die Hauptstadt Wien hat die 5000-Euro-Marke bei den Angebotspreisen eindeutig überschritten. Dort war der Untersuchung zufolge über alle 23 Stadtbezirke hinweg im Median mit 5420 Euro je Quadratmeter zu rechnen. Damit rangiert die Bundeshauptstadt im österreichweiten Vergleich auf Platz acht der teuersten Bezirke.

Insgesamt finden sich unter den zehn teuersten Bezirken Österreichs vier aus Tirol – für das hohe Preisniveau sorgen vor allem die vielen exklusiven Ferienwohnungen in den touristisch geprägten Regionen des Bundeslandes, heißt es vom Immo-Portal.

Schon im 19. Jahrhundert kamen die Touristen

Warum ein solch ungebrochenes Interesse an der als „legendärste Sportstadt der Alpen“ beworbenen Ortschaft besteht, hängt stark mit ihrem großen Freizeitwert zusammen. Der Superlativ zielt nicht nur auf Pionierleistungen im alpinen Golf und Wintersport: So gelang Franz Reisch 1893 die erste hochalpine Skiabfahrt in Österreich vom Kitzbüheler Horn, 1966 wurde der Ski-Weltcup geboren. Schon im späten Mittelalter zeichnete die Stadt sich durch ihren Wohlstand aus: Der Abbau von Eisenerz und Kupfer vom 15. Jahrhundert an machte sie reich. Die An­bindung an die Eisenbahn brachte die nächste Chance, kräftig Geld zu verdienen. Als andere Orte in Austria noch schwer zugänglich waren, reisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten Touristen mit dem Zug nach Kitzbühel.

Mehr zum Thema 1/

Früher als in anderen Gebieten im Alpenraum haben die Urlaubsanbieter dort verstanden, sich für den Sommer ein attraktives Angebot zu überlegen – auch weil wegen des Klimawandels und der Schneearmut die Aussichten für den Wintersport schlechter sind. Dazu gehören 800 Kilometer lange Wege für Radfahrer, Mountainbiker und E-Biker sowie mehr als 1000 Kilometer für Rennradler und ein großzügiges Wegenetz für Wanderer. Überdies gibt es geführte Touren bei Mondschein oder zu Erbhöfen sowie mehrere Golfplätze. Auch Klettern am Wilden Kaiser, Canyoning und Paragliden ist möglich.

Das kulturelle Angebot von Volksmusik bis zu klassischen Konzerten, der Schwarzsee, der wärmste Moorsee Tirols, und etliche Haubenlokale machen verständlich, warum der Ort ein Magnet für die vom guten Leben Ge­sättigten ist.