Ob Burgund oder Provence, Dauphiné oder Languedoc, Bretagne oder Côte d’Azur – Frankreich ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Mehr als zehn Millionen touristische Übernachtungen buchten sie im vergangenen Sommer in Hotels und auf Campingplätzen, das machte sie nach den Niederländern zur wichtigsten ausländischen Klientel. Auch auf dem französischen Immobilienmarkt sind die Deutschen eine der aktivsten Käufernationen. Nach Zahlen des Notarverbandes hat ihre Präsenz zuletzt deutlich zugenommen. 2020 entfielen demnach 9 Prozent aller Transaktionen, die von Käufern mit ausländischem Wohnsitz durchgeführt wurden, auf Deutsche, nachdem es 2010 erst 4 Prozent waren.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Preislich zeigte die Kurve auf dem französischen Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren steil nach oben, auch wenn die Entwicklung in Deutschland noch rasanter war. Begünstigt durch die Corona-Pandemie und den verstärkten Trend zum Homeoffice waren vor allem Objekte außerhalb der Großstädte in Küstennähe gefragt. Sie verteuerten sich der Vermittlungsagentur Meilleurs Agents zufolge zwischen Sommer 2020 und Sommer 2022 um 22,2 Prozent, während die Preise im landesweiten Durchschnitt nur halb so stark stiegen.