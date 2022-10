So geht’s zum Ferienhaus in der Schweiz

Eine Immobilie in den Alpen : So geht’s zum Ferienhaus in der Schweiz

Wer in der Schweiz eine Ferienimmobilie kaufen will, stößt auf einen teuren und komplexen Markt. Doch es gibt Chancen – für Anleger wie für Selbstnutzer.

Zermatt oder Saas-Fee im Wallis, Laax oder Samnaun in Graubünden, die Jungfrau-Region im Berner Oberland: jeder, der Ski fährt, schwärmt von der Schönheit der Schweiz. Gerade in den vergangenen Jahren strengen sich immer mehr Gemeinden und Kantone an, ihre hohen Berge und traumhaft gelegenen Seen auch Sommerfrischlern schmackhaft zu machen – mit Erfolg. Fast 1,4 Millionen Deutsche, so weist es die Onlineplattform Statista aus, verbrachten 2021 einen Urlaub in der Schweiz.

Da verwundert es nicht, dass auch das Interesse groß ist, sich bei den Eidgenossen ein festes Feriendomizil zuzulegen – so wie es Stephan Herth im vergangenen Jahr getan hat. Seit Dezember 2021 freut sich der gebürtige Schwarzwälder mit seiner Familie über 70 Quadratmeter Eigentum in Andermatt, einem im weniger bekannten Kanton Uri gelegenen „traumhaften Skigebiet und Eldorado für Radfahrer“, wie er es selbst bezeichnet.