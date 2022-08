Ferienhauskauf in Holland : Womit die Niederlande locken

Wer von einem Ferienhaus am Wasser träumt, ist in den Niederlanden richtig. Es lohnt, sich auch abseits der Küsten umzusehen.

Seit fast genau zwei Jahren ist das eigene Häuschen in den Niederlanden für Marion Paulus kein Luftschloss mehr, sondern ein Reihenhaus in Himmelblau. Unzählige Urlaube hatten sie und ihr Mann bis dahin schon in Zeeland verbracht. Allein 2019 sind die beiden siebenmal von ihrem Heimatort nahe Heidelberg in die gut 500 Kilometer entfernte Küstenprovinz des Nachbarlands gefahren.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



„Immer haben wir uns die Nasen an den Fenstern der Maklerbüros platt gedrückt“, erzählt Paulus. Der Wunsch, im Lieblingsurlaubsland mehr als nur Touristen zu sein, wuchs von Mal zu Mal. Dann brach die Pandemie aus, Paulus ging in Kurzarbeit und hatte Zeit, sich auf Zeelands Häusermarkt umzusehen. Als nach mehr als sechsmonatiger, phasenweise frus­trierender Suche das Angebot kam, das Reihenhaus in Wasserlage zu kaufen, griff das Ehepaar zu. Ohne längere Bedenkzeit oder Prüfung durch einen Gutachter – und nicht in ihrer Herzensprovinz Zeeland, sondern im südholländischen Dorf Oude-Tonge.