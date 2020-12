Ferienhäuser an der Ostsee : Hiddensee lockt Liebhaber

Viele Menschen sehnen sich nach der einsamen Insel, auf der es weder Viren, Terroranschläge noch wild gewordene Machthaber gibt. Aber man muss schon etwas speziell sein, wenn man immer wieder an einem Ort Ferien machen will, an dem es zwar diese Schrecken nicht gibt – aber auch keine wildromantischen Restaurants, Schwimmbäder für Regentage oder gar ein Krankenhaus, von einer bequemen Anfahrt per Auto ganz zu schweigen. Doch die Ostseeinsel Hiddensee, ein kleines Eiland in Seepferdchenform mit rund 1000 Einwohnern, das man nur mit dem Schiff von Stralsund oder Rügen aus erreicht, ist ein Ort, dessen Sehnsuchtsfaktor unzerstörbar ist. Das gilt gleichermaßen für Waldorfschulen-Mamis vom Prenzlauer Berg mit ihren Lunas und Finns im Schlepptau, Ostalgiker aus der DDR-Opposition, elegante Künstler und rheinische Unternehmer, für die es nichts Schöneres gibt, als sich im Garten eines reetgedeckten Schlumpfhauses mit Blick auf die Dünen an einer Pumpe im Garten zu waschen. Die Wege sind hier nicht platt betoniert, statt Autos fährt man mit Rädern oder Pferdekutschen, und wer krank wird, der wendet sich an den einzigen Inselarzt, der halt zur Not einen Hubschrauber ruft.

„Der Immobilienmarkt erlebt in Hiddensee wie auch im benachbarten Rügen gerade eine Hochphase“, sagt Jörg Klarner, Inhaber der Firma JK-Immobilien Group, der auf die Vermittlung von Ferienimmobilien an der Ostseeküste spezialisiert ist. „Bei den Kunden, die hier kaufen wollen, spielt wirtschaftliche Vernunft meist überhaupt keine Rolle. Da das Angebot so klein ist, sind viele bereit, weit über dem eigentlichen Wert eines Hauses zu kaufen.“