Schon heute leben viele Senioren in einer Wohnung oder einem Haus, das nicht ihre Bedürfnissen entspricht. Mit der alternden Gesellschaft dürfte sich diese Form der Wohnungsnot noch einmal deutlich zuspitzen, warnen Immobilienforscher. Laut einer am Montag vorgestellten Studie des Pestel-Instituts benötigen aktuell rund 2,8 Millionen Haushalte, in denen Senioren leben, altersgerechte Wohnungen. „Aber nur etwa 600.000 dieser Haushalte haben eine Wohnung, in der Menschen mit einem Rollator und Rollstuhl klarkommen“, sagte Institutsleiter Matthias Günther. Bei den aktuell fehlenden 2,2 Millionen altersgerechten Wohnungen wird es seiner Analyse nach nicht bleiben. 2040 würden rund 3,3 Millionen altersgerechte Wohnungen gebraucht. Dies sei aber bislang „reines Wunschdenken“, sagte Günther.

Die Studie wurde vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel in Auftrag gegeben. Der dürfte die Schlussfolgerungen des Pestel-Instituts gerne lesen. Dieses fordert deutlich mehr staatliche Förderung für den altersgerechten Neu- und Umbau von Wohnungen. 500 Millionen Euro im Jahr hält Günther für erforderlich. Darauf zu verzichten sei letztlich viel teurer, argumentiert er. Für einen Platz im Pflegeheim müssten die Menschen heute im Schnitt rund 2410 Euro monatlich selbst zahlen, mehr als die Hälfte der Seniorenhaushalte habe aber weniger als 2000 Euro netto im Monat zur Verfügung. Letztlich springe in solchen Fällen oft der Staat ein. Ein „Alterswohnprogramm für die Babyboomer“ könne dies verhindern, so Günther. Die staatliche KfW-Bank biete keine Zuschüsse mehr dafür an, kritisierte er.

Modernisierungskosten für viele Mieter kaum zu stemmen

Mehr als 21 Millionen Menschen werden laut dem Institut in 20 Jahren zur Altersgruppe „67 plus“ gehören, 3,6 Millionen mehr als heute. Viele stehen finanziell durchaus gut da. Im Jahr 2018 – die aktuellsten Daten, die laut Pestel-Institut für die Studie zur Verfügung standen – lebten rund 54 Prozent der Seniorenhaushalte in den eigenen vier Wänden. Unter den übrigen Haushalten betrug die Eigentümerquote nur 40 Prozent. Von den Eigentümern im Seniorenalter hatten 90 Prozent die Kredite für den Bau oder Kauf der Immobilie auch schon vollständig zurückgezahlt. Für Mieter im Seniorenalter seien Modernisierungskosten aber oft kaum zu stemmen, sagte Günther. Es sei zu befürchten, dass sich zwei Drittel von ihnen bei steigenden Wohnkosten künftig immer mehr einschränken müssten, weil sonst die Rente für den bisherigen Lebensstandard nicht mehr reiche. „Auch ein dramatischer Anstieg der Altersobdachlosigkeit ist zu erwarten“, sagte Günther.

In vielen Städten schreiben die Bauämter heute schon vor, dass ein Drittel, teils sogar die Hälfte der Wohnungen in Neubauprojekten barrierefrei sein muss. Allerdings können sich diese Wohnungen nur ein Teil der Rentner leisten. Vom Analysehaus Empirica kamen am Montag neue Zahlen zur Preisentwicklung auf dem Neubaumarkt. Demnach sind die Mieten für Neubauwohnungen im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem des Vorjahres um 5,8 Prozent gestiegen. Deutschlandweiter Spitzenreiter ist München mit jetzt mehr als 20 Euro Kaltmiete je Quadratmeter. Die Kaufpreise für neue Eigentumswohnungen erhöhten sich binnen eines Jahres deutschlandweit um 2,5 Prozent, in vielen Großstädten sind sie allerdings etwas gesunken. Die Preise für neue Einfamilienhäuser sanken um 0,4 Prozent.