Falsches Licht während des Tagesverlaufs stört unseren Schlaf und kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Wie man sein Zuhause so beleuchtet, dass es für die Gesundheit am besten ist.

Licht macht uns wach, erhöht unsere Aufmerksamkeit und steigert die Stimmung. Es bestimmt die innere Uhr und reguliert den Tagesrhythmus diverser Vorgänge im Körper wie Körpertemperatur, Blutdruck, Schlaf und Freisetzung von Hormonen, die unter anderem die Nahrungsaufnahme regulieren. Der Körper hat nicht nur eine innere Uhr, sondern Tausende. Die oberste ist im Gehirn und dirigiert viele einzelne Uhren in unseren Zellen, was normalerweise in einem harmonischen Zusammenspiel resultiert.

Diese Wirkungen werden nicht durch die Stäbchen und Zapfen im Auge vermittelt, mit denen wir sehen, sondern nichtvisuell über andere Zellen. Diese heißen photosensitive retinale Ganglienzellen und enthalten den Stoff Melanopsin. Melanopsin wandelt Lichtsignale, die in das Auge gelangen, in Nervensignale um, die ins Innere des Gehirns weitergeleitet werden. Von dort gelangen dann Informationen an alle Körperzellen, wo deren innere Uhren „getaktet“ werden. Die Ganglienzellen mit Melanopsin reagieren besonders empfindlich in dem Lichtbereich mit 480 Nanometern, den wir als blaues Licht wahrnehmen.