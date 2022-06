F.A.Z.-Mitmachaktion : „Unser Nachbar ist irgendwie besessen von uns“

Aktualisiert am

Mein Nachbar wusste besser, wann meine Waschmaschine/Trockner fertig ist, als ich. Irgendwann fehlte dann Unterwäsche . . .

Haus gekauft, gerade eingezogen, 14 Tage später Nachbarin (die übrigens 35 Jahre älter ist als wir) mit 2 Bieren am Tor und sagt: „Wir sagen hier alle Du, und wenn’s was zu reden gibt, reden wir.“ Läuft!

Mein Nachbar verstarb am 19.1. mit nur 55 Jahren, während ich versuchte ihn zu reanimieren. Das war der zweitschlimmste Tag meines Lebens. Irgendwann wurde es leichter, aber zu Beginn habe ich sein Gesicht gesehen, wann immer ich die Augen schloss. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis (quasi Ersatzpapa). Ich vermisse ihn.️

Silvester 2020/21 ist in unserem Vierparteienhaus spontan eine komplette Hausparty ausgebrochen. Wir tranken uns von den zwei Wohnungen im ersten Stock übers EG hinab bis in den Keller und wieder nach oben. Ein Hoch auf meine Nachbarinos.

Unser Nachbar ist irgendwie besessen von uns. Er schaut immer aus dem Fenster, wenn wir das Haus verlassen. Klingelt an unserer Tür, um die Hausordnung vorzutragen. Sagt uns, wie wir auf unserem Parkplatz zu parken haben. Belästigt uns unentwegt. Wir haben mittlerweile schon Vermieter:in zugeschaltet und Hausverwaltung, jedoch hat es kein Ende. Als wir uns ein Hybridauto angeschafft haben und es mit Erlaubnis der Vermieter über unsere Kellersteckdose geladen haben, kamen böse Briefe, auch wurde das Auto einfach abgesteckt. Letztens hat er mich dann im Gemeinschaftswaschkeller beim Wäschewaschen eingeschlossen! Wir haben aber mit anderen Nachbarn ein freundschaftliches Verhältnis. Treffen uns regelmäßig zum Grillen und Quatschen.

Unsere schrecklichen Nachbarn haben jahrelang versucht, unsere Hündin zu vergiften, und sie schließlich sogar geklaut und in den Niederlanden ausgesetzt. Dank Chip ist sie nach einem Monat intensiver Suche wieder zu uns zurückgekommen. Anschließend lagen immer mal wieder Fleischbällchen mit Rattengift im Garten, böse Briefe im Briefkasten, und es gibt bis heute allerlei Schikanen.

Im ersten Lockdown, als es draußen wirklich kalt war und allen die Decke auf den Kopf fiel, hat mein Nachbar die Männer der benachbarten Häuser – die sich vorher allenfalls vom Vorbeifahren kannten – in seine 60 qm große und mit einem Kamin ausgestattete Garage eingeladen. Dort gab es links und rechts ein Fenster. Wir saßen also bei geöffneten Fenstern und Durchzug mit anderthalb Metern Abstand in Winterjacken im Halbkreis vorm Kamin, tranken Bier und lernten uns kennen. Es war einer der schönsten Abende, die ich erinnere. Seither treffen wir uns alle paar Wochen zu gemeinsamen Abenden, oft auch mit Frauen und Kindern. Die Wege sind schließlich kurz!

Nicht meine Erfahrung, sondern die meines Bruders: Neu vom Dorf nach Berlin gezogen, dachte er sich, er stellt sich den neuen Nachbarn kurz vor. Klingelt bei der Dame gegenüber, sie öffnet, er sagt: „Hallo, ich bin Sebastian, Ihr neuer Nachbar.“ Sie entgegnet: „Das ist mir scheißegal“, und knallt die Tür wieder zu. -> Welcome to Berlin.

Im Jahr 1989 zogen wir berufsbedingt in die Region Bonn. Wir haben ein Haus gekauft, und ich habe mich gleich nach dem Auszug der Verkäufer auf die Renovierung vorbereitet. Gleich am ersten Tag kam der Nachbar, ein älterer Herr, zur Mittagszeit vorbei und sagte: „Nachbar, bei uns liegt ein Steak für Sie auf dem Grill.“ Der alte Herr lebt leider nicht mehr, aber mit seiner jetzt schon 87-jährigen Frau und seinen Kindern verbindet uns weiterhin eine wunderschöne Nachbarschaft.