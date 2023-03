Aktualisiert am

Wenn die EU ihre Klimaziele erreichen will, führt an der Sanierung von Bürogebäuden und Wohnhäusern kein Weg vorbei. Schließlich entfallen knapp 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen auf Gebäude. Damit die EU 2050 klimaneutral ist, müssten jährlich 2 Prozent der 200 Millionen Bestandsimmobilien energetisch saniert werden, tatsächlich sind es viel weniger, hierzulande etwa 1 Prozent. Das Europaparlament will deshalb nun mit einer Sanierungspflicht für Ge­bäude gegensteuern. Wohngebäude sollen bis 2030 zunächst die Energieeffizienzklasse E und dann bis 2033 mindestens D erreichen. Für öffentliche Gebäude und Büros soll beides drei Jahre früher gelten.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge