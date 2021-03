Dieser Typ nutzt sein Potential

In seinem früheren Leben war dieser Hingucker aus dem Raum Stuttgart das äußerlich unspektakuläre Mitglied einer Minisiedlung aus den sechziger Jahren. Die vier frei stehenden Häuser in Hanglage mit je 120 Quadratmeter Wohnfläche und einem winzigen Bad waren nahezu baugleich. Für das gewisse Etwas sorgte im Innern allerdings die sogenannte Split-Level-Bauweise. Der wachsenden Familie, die das Haus 2006 gekauft hatte, wurde es mit dem dritten Kind zu klein. Statt für Umzug, Abriss und Neubau entschieden sich die Eigentümer für einen Umbau. Der Entwurf des Büros Archifaktur von Julian Bärlin knüpft an die räumlichen Qualitäten an, schafft mehr Platz, bringt Licht und Luft ins Haus. Auch die gemessen an heutigen Standards einfache Bausubstanz aus den Sechzigern wurde durch Umbau und Sanierung auf den neuesten Stand gebracht. In einem insgesamt in die Jahre gekommenen Umfeld präsentiert sich dieses Haus als Typ, der sein Entwicklungspotential bestens genutzt hat.