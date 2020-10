Mit Buddha und Leuchte : Erleichtert Home Staging den Immobilienverkauf?

Eine Lagerhalle in Wiesbaden. Nach unzähligen Monaten im Wartestand verlässt das übergroße Buddha-Porträt den Lagerraum. Die Prinzessinnenkrone in der handbeschrifteten Kiste, der Ohrensessel, das Hirschgeweih und all die anderen hundert ungezählten Dekoartikel warten hingegen weiter auf ihren Auftritt.

Ortswechsel, ein Yogaraum am Rande des Odenwalds. Angestrahlt von zwei Stehlampen, blickt der Buddha zufrieden auf sein Zuhause auf Zeit. Es wird ein kurzer Gastauftritt sein. Wenige Wochen nachdem Tina Humburg das Bild mit dem Buddha in die Villa von Klaus Gunkel geräumt hat, steht sie mit dem Porträt unter dem Arm abermals in ihrer angemieteten Lagerhalle in der hessischen Landeshauptstadt. Der Buddha parkt wieder neben dem Hirschgeweih. Kisten einräumen, Kisten ausräumen, dekorieren, dann beginnt der Zyklus von vorne.