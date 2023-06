Wer auf den Immobilienmärkten nach Wohnungen, Häusern oder Büros Ausschau hält, nimmt immer öfter auch den Energieverbrauch in den Blick. Mal ist zu hören, dass Interessenten von einer Villa abrückten, weil die Heizung schon älter war. Woanders drängt die Frage nach den Nebenkosten nach vorne, auch weil die Energiepreise im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. Gerade für die Anmietung von Büros achten Unternehmen auf die Kosten und darauf, wie ressourcensparende Gebäude ihre Klimabilanz aufhübschen können. Das zählt dann auch für Investoren und Vermieter.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für Immobilien. Folgen Ich folge



Wie sehr sich der Energieverbrauch des Gebäudes auf den Geldbeutel auswirkt, spüren die Eigentümer nicht nur im Betrieb, sondern auch dann, wenn sie die Immobilie verkaufen wollen. Eine neue Auswertung zeigt, wie stark sich schon die Angebotspreise für Eigentumswohnungen und Häuser in den größten Städten Deutschlands nach den Energieklassen unterscheiden. So sind diese Preise für Wohnimmobilien im Durchschnitt in München, Frankfurt und Stuttgart in den Energieklassen E bis H mit höheren Verbrauchswerten in den ersten drei Monaten des Jahres um 10 bis 12 Prozent gefallen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den Energieklassen A bis D mit niedrigeren Verbrauchswerten war es hingegen ein Minus von 8 bis etwa 9 Prozent.

Zurückhaltung auf dem Immobilienmarkt

Das verstärkt die preisliche Kluft zwischen besser sanierten Häusern und Gebäuden mit höherem Energiebedarf. In absoluten Zahlen macht das mitunter ein paar Hundert Euro je Quadratmeter aus. In Frankfurt entsteht demnach schon eine durchschnittliche Differenz von etwa 1150 Euro je Quadratmeter.

Durch den Zinsanstieg sind die Finanzierungskosten zuletzt deutlich gestiegen. Auf dem Immobilienmarkt ist oft Zurückhaltung zu beobachten. Die Transaktionen haben abgenommen. Wer nicht unbedingt verkaufen muss, wartet lieber ab, ob die Preise doch wieder anziehen. Mit steigenden Immobilienpreisen in den Städten ist im Gegensatz zu den früheren Jahren derzeit kaum noch flächendeckend zu rechnen.

Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter des Maklernetzwerks Von Poll Immobilien, rät dennoch Verkäufern, jetzt mit einem realistischen Preisnachlass zu verkaufen. Kaufinteressenten seien allgemein gut vorbereitet und holten Rat von Fachleuten wie Energieberatern ein. „Über den Preis wird aktuell fast immer gesprochen und auch verhandelt“, sagt er. „Preisnachlässe von durchschnittlich 5 Prozent bis 10 Prozent sind vielerorts normal geworden.“

Das Maklernetzwerk hat mit den durchschnittlichen Angebotspreisen des Portals Geomap analysiert, wie sich die Kaufpreise nach Energieklassen für Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern darstellen. Die Auswertung, die der F.A.Z. vorab vorliegt, bezieht sich dabei auf die acht größten Städte in Deutschland: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig. Am deutlichsten ist demnach der Unterschied zwischen den Energieklassen in Leipzig: Immobilien mit einem geringeren Verbrauch kommen auf ein Minus von 2,5 Prozent, während die Preise von Wohnungen und Häusern mit einem höheren Energieverbrauch um fast 10 Prozent sinken.

Eine Ausnahme bildet in diesen Daten die Hauptstadt Berlin: Hier stiegen die angebotenen Immobilienpreise im Durchschnitt. Für Energieklassen mit höherem Verbrauch ist es ein Plus von 0,7 Prozent, und für diejenigen mit einem geringeren Verbrauch sind es 2,2 Prozent. Auch hier zeigt sich ein Unterschied.

So sieht ein Energieausweis aus

Welche Energieklasse ein Gebäude erhält, richtet sich nach der Endenergie, die es verbraucht. Christian Handwerk von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, fügt hinzu, dass es dafür erst einmal egal sei, wie die Kilowattstunden produziert werden. Es komme darauf an, die Gebäudehülle auf ein gutes Dämmniveau zu bringen und Dach, Wände und Fenster effizient zu gestalten. Dadurch sinkt der Heizbedarf. „Die langlebige Gebäudehülle hilft damit in Zukunft beim Verbrauch des Gebäudes, beim Tausch kaputtgegangener Heizungen ist so der Einbau der effizientesten Varianten möglich, und der Wert der Immobilie erhöht sich durch eine gute Hülle“, sagt der Referent für energetisches Bauen und Bauphysik.