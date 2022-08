Energiekrise in Immobilien : Wärmepumpen sind ein Schlüsselinstrument

Mit welchen Engpässen in der Wärmeversorgung rechnen Sie für Wohnimmobilien im Herbst und im Winter?

Sollte es zu Versorgungsengpässen kommen, sind private Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser durch die gesetzlichen Regelungen besonders geschützt. Auch bei einer Gasknappheit ist ihre Versorgung grundsätzlich gewährleistet. Fernwärmeanlagen, die wiederum Wärme an geschützte Kunden liefern, an ein Erdgasverteil- oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind und keinen Brennstoffwechsel vornehmen können, gehören ebenfalls zu den geschützten Einrichtungen. Darüber hinaus haben Politik und Energiewirtschaft in den vergangenen Monaten intensiv an der Überwindung der aktuellen Energiekrise gearbeitet. Um für mögliche Gasengpasssituationen vorzusorgen, wurden bereits viele wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ein zen­trales Mittel sind dabei Energieeinsparungen. Sie sind ein wesentlicher Hebel für die Versorgungssicherheit, und sie tragen auch zur Bezahlbarkeit von Energie bei. Daher wird insbesondere das Thema Temperaturabsenkung während des kommenden Winters bei Wohnimmobilien ein Thema bleiben.