Donnerstag, Sperrmülltag in einem Taunus-Vorort. Uwe M. will nur ein paar Runden mit dem Hund drehen, als sein Blick auf einen Berg voller Gerümpel fällt, welches hier zur Abholung bereitliegt. Er staunt nicht schlecht, als er mittendrin ein viktorianisches Kinderbett aus Eisen entdeckt. Die verschnörkelten Gitterstäbe sind zum Teil angerostet, und an einem der Stäbe baumelt ein abgewetzter Teddybär mit einem amputierten linken Bein.

Der Familienvater schaut sich vorsichtig um, dann zieht er rasch das charmante Fundstück heraus und klemmt es sich unter den Arm, wohl wissend, dass nach dem Abfallrecht Schatzsuchende nicht einfach fremdes Eigentum mitnehmen dürfen – selbst wenn es für den Sperrmüll bestimmt ist. Es droht ein Bußgeld, zumindest theoretisch. In der Praxis sind gewiefte Trödelliebhaber jedoch meist viel zu schnell, um sich erwischen zu lassen.