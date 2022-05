Immobilienkauf in Südtirol : Das Paradies liegt hinterm Brenner

Für Deutsche ist Südtirol ein Sehnsuchtsort. Gleich hinterm Brennerpass liegt er, da muss man gar nicht weiter fahren bis dorthin, wo die Zitronen blühen. Palmen wachsen bereits keine vierzig Kilometer hinter dem öden Grenzübergang in Brixen, und wer noch anderthalb Stunden Fahrt dranhängt, erreicht die mediterranste Stadt der Alpen: Meran. Der Kurort an der Passer samt Umland zieht die deutschen Urlauber seit jeher an wie keine zweite Region in der nördlichsten Provinz Italiens. Doch ob die Hügellandschaft Überetsch mit Eppan und Kaltern, Schlerngebiet oder Puster- oder Grödnertal – jeder Teil Südtirols hat seine Liebhaber. Unter denen gibt es immer welche, die sich an ihrem Lieblingsort früher oder später eine eigene Immobilie zulegen. Was sich aber seit gut zwei Jahren am Markt für Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze abspielt, habe er so noch nicht erlebt, sagt Makler Rupert Stampfer von Rimmo Immobilien. Käufer aus Deutschland stürmten den Markt regelrecht. „Das Ganze ist schon ein bisschen verrückt.“

Mit Ausbruch der Pandemie sind die Zahlen der Kaufinteressenten in die Höhe geschnellt. Noch nie habe es so viele deutsche Investoren gegeben wie jetzt, sagt der Immobilienvermittler. „Vielleicht lag es daran, dass wir hier auch ohne Flieger gut zu erreichen sind“, vermutet Stampfer. Wobei viele Kunden von jenseits der Alpen eine ziemlich weite Anreise auf sich nehmen. Waren es in der Vergangenheit vor allem Südtirol-Fans aus dem nahen Bayern oder Baden-Württemberg, die sich zum Beispiel in Kastelruth unterhalb der Seiser Alm oder in Schenna bei Meran eine Bleibe für ihren regelmäßigen Aufenthalt zulegten, kommen sie nun auch aus deutlich entfernteren Orten. „Wie etwa dem Ruhrgebiet oder aus Berlin“, führt Makler Stampfer aus – und spricht von einem ziemlichen Boom.