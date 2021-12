Immobilienkauf : Schlechte Zeiten für Bauherren und Käufer

Aktualisiert am

Eine eigene Immobilie, vielleicht ein Haus mit Garten, womöglich außerhalb der Stadt? Gefangen in der Pandemiedauerschleife, träumen davon nun auch Menschen, zu deren Lebensentwurf ein solches Szenario bisher nicht gehörte. Doch trotz der Sehnsucht nach einem Eigenheim und der Tatsache, dass Kredite immer noch günstig zu haben sind, war 2021 für Bauherren und Käuferinnen ein ziemlich schlechtes Jahr. Und so, wie die Dinge liegen, stellt sich die Frage, ob das nächste besser wird.

Die Mieten stagnieren zwar vielerorts seit geraumer Zeit, anders die Preise. Häuser und Wohnungen werden teurer und teurer. Das liegt unter anderem daran, dass die Baukosten in diesem Jahr regelrecht explodiert sind, weil wichtige Materialien wie Kunststoffe, Stahl und Holz plötzlich knapp waren.

Wir erinnern uns: Zwischenzeitlich herrschte am Holzmarkt sogar regelrecht Panik. Im Frühjahr waren viele Lager leer, gleichzeitig kamen die Sägewerke mit der Arbeit nicht hinterher, Großbesteller aus Übersee hatten mit Spitzenpreisen heimische Käufer zum Teil ausgebootet, die reagierten mit Hamsterkäufen. Es war eine diffuse Gemengelage. Die bis heute anhaltenden Folgen für Bauherren jedoch sind klar: Wer neu baut oder saniert, zahlt mehr und muss sich auf eine längere Bauzeit einstellen.

Baukosten gestiegen wie seit 51 Jahren nicht mehr

Im Oktober veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Kosten fürs Bauen in Deutschland im Jahr 2021 so stark gestiegen sind wie seit 51 Jahren nicht mehr. Im August dieses Jahres legten sie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,6 Prozent zu. Der Engpass beim Holz und der Verkauf des Materials zu Spitzenpreisen waren die extremsten Kostentreiber. Laut den Bundesstatistikern schnellten die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 46,5 Prozent in die Höhe. Betonarbeiten verteuerten sich um fast 15 Prozent, Ausbauarbeiten um 11 Prozent.

Das erschwere besonders privaten Bauherren die Finanzierung von Bau- und Sanierungsvorhaben, sagt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). „2021 war sicherlich ein Ausnahmejahr“, konstatiert er. Viele Betriebe hätten sich vor bisher ungekannte Herausforderungen gestellt gesehen, da zeitweise nahezu alle Baumaterialien nur sehr schwer zu beschaffen und die Preisanstiege historisch waren. Das hat die Kalkulation vieler Bauvorhaben „über den Haufen geworfen“ – und für manchen bittere Konsequenzen gehabt.

Geplatzte Träume

Viele Bauherren haben ihre Grundstücke in diesem Jahr zurückgegeben. Gerade junge Familien auf dem Land, deren Finanzierung ohnehin schon knapp gestrickt war, mussten sich von ihren Plänen verabschieden. Denn durch die gestiegenen Baupreise konnten sie sich das Eigenheim nicht mehr leisten, das wenige Monate zuvor noch finanzierbar schien. „Da sind viele Träume geplatzt“, berichtet ein Bürgermeister aus dem Hunsrück, der das in diesem Jahr mehrfach erlebt hat. Stattdessen würden in seinem Dorf nun Städter bauen, die vor den hohen Preisen aus der Universitätsstadt Trier geflüchtet seien. Der Wettbewerb um Objekte ist auf dem Land angekommen.