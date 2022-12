Wohnungsmarkt auf Sylt : Ausverkauft und zugebaut

Aktualisiert am

Am Lister Hafen schiebt der Dezemberwestwind die Tou­risten in die Alte Tonnenhalle. Schnell aufwärmen beim Bummel zwischen Marktständen mit Schmuck, Fruchtgummi und Handyzubehör, wenn’s nicht direkt zum Eierpunsch ins Piratennest oder auf ein Krabbenbrötchen an die Theke von Gosch geht.

Die nördlichste Gemeinde Deutschlands mit ihren offiziell 1500 Einwohnern ist gewissermaßen die Hauptstadt im Imperium des Fischhändlers. Sonst ist hier nicht so furchtbar viel los. Wäre der frühere Garnisonsort ein Nest in der Rhön oder im Weserbergland, könnte er die dringend benötigten Ärzte, Pflege- und Servicekräfte, Busfahrerinnen mit günstigen Wohnungen und Häusern locken. Aber List liegt auf Sylt.