Rekordgarten in Dubai : Kribbelbunte Blumenwelten

In Dubai zählen nur Superlative: Auch der blumenreichste Garten der Welt liegt in dem Wüstenstaat. Der Miracle Garden ist beliebt bei Besuchern, geschmäht von Gartenpuristen und geschaffen von einer Saatguthändlerin aus Deutschland.

Manchmal kann eine Idee noch so abstrus sein, sie findet einen Nährboden. Ein Garten in der Wüste ist so ein bizarrer Plan, doch in einer Glitzerwundermetropole wie Dubai ist so ein Projekt keine Herausforderung. „Gesagt, getan“ wird hier schneller umgesetzt als ausgesprochen.

Die Erfurter Saatguthändlerin Heike Janetzko muss heute noch darüber schmunzeln, wie sie vor Jahren durch die Schluchten der Wolkenkratzer spaziert ist, die vielen Baustellenschilder anschaute und dachte: Irgendwann brauchen die neben Bürokomplexen, Straßen und Wohnanlagen auch Pflanzen.

Irgendwann ist längst Realität. Am Valentinstag 2013 wurde der Dubai Miracle Garden auf einer Fläche von sieben Hektar eröffnet. Und weil die Emirate ein Ort der Superlative sind, ist der Wundergarten der blumenreichste Garten der Welt. Farbenfroh ist er wie ein Wimmelbuch. Der Dubai Miracle Garden verführt mit der Buntheit einer Blütenpracht von mehr als 55 Millionen Pflanzen. Jedes Jahr pilgern in den wenigen Monaten seiner Öffnung, meist von November bis März, mehr als anderthalb Millionen Besucher durch die Anlage.