Glanz vergangener Epochen : Die Villen des Jetset

An der Côte d’Azur ließen sich Adelige, ­Künstler und Unternehmer in imposanten Häusern nieder. Sie erzählen Geschichten von Kunst und Liebe, Luxus und Tod.

Wenn sie den Holocaust überleben, versprach Alec Weisweiller seiner Frau Francine, dann würde er ihr das Haus ihrer Träume kaufen. Das junge Paar, Sprösslinge der französischen Oberschicht, nun aber vor allem Juden, war gerade auf der Flucht nach Spanien. Kurz zuvor in Antibes in der Zone Libre gewarnt, dass die Deutschen ihre Besatzungszone bis zum Mittelmeer ausweiten würden, waren sie schon fast an der Grenze, als die Gestapo sie überraschte. Sie versteckten ihre Tochter bei Bauern und sich unter Laubblättern in einer Schlucht in den Pyrenäen.

Die Weisweillers überlebten; aber Alecs Mutter Betty Weisweiller, die auf dem Familienanwesen in Antibes geblieben war, starb nur wenige Monate später nach ihrer Deportation in Auschwitz.