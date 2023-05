Aktualisiert am

Schon zwei Mal in dreiunddreißig Jahren hat Ute Dechantsreiter ein und dasselbe Parkett in einem Bremer Stadthaus verlegt: 80 Qua­dratmeter Fläche, mehr als 1000 Eichenbretter, das typische altbewährte Stecksystem. Schon 1990 hatte die Architektin das Haus saniert und vor Kurzem wieder. Dieses Mal musste der Untergrund unter dem Parkett aufbereitet werden, und wie so oft hat die Planerin selbst mit angefasst. Brett für Brett kam erst heraus, dann wieder hinein, bis zum Paneel, das die letzte Lücke schließt. „Unverwüstlich“, sagt die Architektin zu „ihrem“ Parkett.

Bevor die Hölzer überhaupt an diesen Ort kamen, hatten sie jahrzehntelang anderswo einen Boden gedeckt. Ursprünglich stammten sie aus einer Villa in Bremen-Barkhof, die Ende der 1980er-Jahre abgerissen wurde. Mit einigen anderen jungen Baufachleuten hatte Ute Dechantsreiter den Bodenbelag damals gerettet, um ihn anderswo zu verwenden. Es war nicht der einzige Baustoff aus dem Abbruchhaus, auf den es die Truppe abgesehen hatte. Auch eine Treppe mit mehr als 40 Stufen montierte sie ab, außerdem Türen, Fenster, Balken. Sie hatten es weniger auf einzelne Preziosen oder Trophäen wie gusseiserne Gitter abgesehen, sondern auf die Masse an Brauchbarem, um Ressourcen zu schonen.