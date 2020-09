Berlin Schumacher Quartier – Auf dem alten Flugfeld

Berlin will sich was trauen, wird von höheren Kräften aber noch gestoppt. Denn solange in Tegel immer noch Flieger abheben, trippeln die Pläne für das Schumacher Quartier auf der Stelle. Mehr als die Hälfte der 48 Hektar Projektfläche liegen auf dem alten Flughafengelände. Für 10.000 Menschen soll hier ein klimagerechtes Quartier entstehen. Eine wassersensible Schwammstadt, die die tatsächlich große Artenvielfalt um Flugfelder herum erhalten will und Biodiversität kurzerhand zum Planungsprinzip erhoben hat. Autos bleiben draußen und parken in „Mobility-Hubs“ am Quartiersrand. Zudem soll ein innovatives Niedrigtemperaturnetz das Viertel mit Kälte und Wärme versorgen. Dass es vorrangig Holzbauweise ins Quartier schafft, gehört natürlich auch zum Öko-Konzept.