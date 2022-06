Besuch im Designer-Loft : Zu Hause im Schaukasten der Ideen

Alex Meitlis hat die Restaurants von Erfolgskoch Yotam Ottolenghi gestaltet. Ungewöhnlich ist aber auch sein eigenes Zuhause in Tel Aviv. Unsere Autorin hat ihn in seinem Loft besucht.

Als Alex Meitlis in den Neunzigerjahren in die einstige Dia­mantenschleiferei auf der obersten Etage eines In­dustriebaus im Tel Aviver Stadtteil Florentin zog, war er der einzige Bewohner zwischen geschäftigen Werkstätten. Tagsüber wurde gehämmert und gedrillt, es war laut, nachts war es menschenleer in dem Industrieviertel. „Aber ich wollte etwas Großes, und das war das Einzige, was ich mir als junger Architekt leisten konnte“, erzählt er.

Nach seinem Studium in London und ersten Berufsjahren beim israelischen Ar­chitekten und Designer Ron Arad legte seine eigene Wohnung einen wichtigen Grundstein in seiner Karriere. Als er das 117 Quadratmeter große Loft drei Jahre nach seinem Einzug kaufen und nach seinen Vorstellungen gestalten konnte, wurden nicht nur Architekturmagazine auf ihn aufmerksam. Auch der israelisch-britische Koch Yotam Ottolenghi, den er vor einem Tel Aviver Nachtclub als Literaturstudenten kennenlernte, ließ, von der klaren Ästhetik des Lofts beeindruckt, seine Restaurants von Meitlis entwerfen.