Objekte für draußen : Design zum Mitnehmen

Es ist August, wir sind am Strand, im Freibad - Hauptsache draußen! Die Stimmung ist leicht und unbeschwert, genau wie diese sieben Begleiter für das sommerliche Leben im Freien.

Hängematte von Paola Lenti Bild: Paola Lenti srl - ph. by Sergio Chimenti

Eigentlich braucht es nicht viel für einen gelungenen Sommertag außer gutem Wetter, ein paar netten Menschen und kalten Getränken. Zumindest in der Theorie. In der Realität findet sich aber nicht überall ein schattiges Plätzchen und für stundenlange Gelange ist der Erdboden auch zu hart. Wie gut, dass es ein paar hübsche Begleiter gibt, die den Tag im Freien noch ein bisschen leichter und unbeschwerter machen. Sie schützen uns vor der Sonne, leuchten uns im Dunkeln den Weg und laden auch dort zum Fläzen ein, wo das Wohnzimmer fern ist. Und mache wachsen uns so sehr ans Herz, dass wir sie einfach mit ins Haus nehmen, wenn der Sommer vorbei ist.