Farben beeinflussen auch, welche Klientel den Weg in ein Lokal findet. So wirkt zartes Rosa erwiesenermaßen beruhigend und kam deshalb sogar schon in US-Gefängnissen zum Einsatz – aber ob etwa Gothic-Fans ausgerechnet in einem pfirsich-pinken Ambiente wie jenem des „House of Eden“ in Bangkok entspannen wollen, ist fraglich. „Mit einer Farbe spreche ich immer bestimmte soziokulturelle Milieus an“, sagt Buether. Das kann auch für Überraschungen sorgen. Ins Honiggelb etwa kommen auch ältere Damen, die sich mit Idil Scharf und ihrem Personal über die namensgebenden Objekte austauschen: „Sie kennen das alles noch aus den 70ern, verbinden damit Erinnerungen und fühlen sich auch deshalb wohl bei uns.“ Wohler als in einem hippen Café im nüchternen Industrial-Look, vermutet sie.

Hat sie, die sechs Tage die Woche im Café ist, manchmal auch einfach genug von Gelb? „Eigentlich nicht. Mir tut die Farbe eher gut.“ Das könnte anders sein, wenn wirklich alles – Wände, Boden, Deko, Möbel – in der Farbe gehalten wäre, ohne Nuancen, ohne Akzente. „Wir haben bewusst auf die Menge geachtet und nicht auch noch die Wände gelb gestrichen. Sie sollen genau wie der Boden und die Decke die Farbe in den Vordergrund stellen“, sagt Fabian Scharf, der Architekt ist und auch den Großteil der Woche in diesem Beruf arbeitet. „Bei sehr großen Flächen kann einem die Farbe bestimmt auf die Nerven gehen“, ahnt er.

Axel Buether stimmt zu: „Wäre wirklich alles im Café ausschließlich in dieser Farbe gehalten, würden die Gäste dort wohl kürzer sitzen. Je größer eine Farbfläche ist, desto intensiver nehmen wir diese Farbe wahr.“ Intensive Farben oder auffällige Farbkombinationen eignen sich grundsätzlich eher für kleine Flächen wie Einrichtungs- und Dekorationsobjekte; allenfalls noch für Räume, in denen man sich nur kurz aufhält, wie Geschäfte und Empfangsbereiche. „Unser visuelles Wahrnehmungssystem kann etwa 20 Millionen Farbtöne unterscheiden. Wie bei allen Sinneserlebnissen brauchen wir Variationen und Vielfältigkeit, sonst wird es uns auf Dauer zu monoton. Wir wollen auch nicht immer die gleichen Tonfolgen hören in der Musik, nicht immer die gleichen Zutaten beim Essen schmecken.“