Es macht mich verrückt. Im Café und in der Kantine legen Freunde und Kollegen ihre Handys auf den Esstisch und checken ständig ihre Nachrichten. Auch bei privaten Essen deponieren Gäste völlig ungeniert Smartphones neben dem Teller und schauen permanent drauf. Kann ich als Hausherrin bitten, die Telefone wegzustecken?

Danke, danke, danke – dass Sie das fragen! Denn ich bin immer noch in einer Handy-Rage, mit roten Flecken am Hals, Herzklopfen und nahe der Explosion. Und die kann jetzt mal raus: Vor kurzem war ich zu einem 6-Gang-Dîner in der Französischen Botschaft in Berlin eingeladen und wäre mitten an der langen Tafel fast ausgerastet, wenn mir nicht mein Tischherr ständig mit süßem südfranzösischen Weißwein zugeprostet und mich damit sediert hätte.