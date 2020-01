Der Wohn-Knigge : Großverdiener in kleiner Wohnung

Nö. Peinlich ist das nicht. Ich finde es überaus sympathisch. Ehrlich. Weil es Ihnen gut damit geht. Dazu ist mir kein in der Praxis narrensicheres Karriere-Handbuch bekannt, in dem auf Platz eins der To-do-Liste steht: „Du sollst als Partner einer Anwaltskanzlei in einer Taunusvilla mit verglastem Erlebnis-Weinkeller leben, in dem du deine Geschäftspartner mit Château Cheval Blanc betrunken machst.“ Und keine Angst: Mit Ihrer Schrottküche und dem ausgesessenen Sofa kommen Sie nicht in die Juristenhölle, das verspreche ich Ihnen. Und falls doch, dann treffen wir uns dort und reden über flammensichere Sonnenbrillen. Denn neulich mokierte sich eine Besucherin in unserem Haus, dass in Madame Wohn-Knigges Reich tatsächlich ein Sofa steht, das mehr nach Trampolin für Berner Sennenhunde als nach Mailänder Möbelmesse aussieht.

Interessanterweise kenne ich einige Menschen wie Sie, die so viel arbeiten, dass Sie nicht zum Wohnen kommen und mit Mitte 40 in der Examensbude oder kleinen Wohnung leben, die sie beim ersten Job bezogen haben, während die anderen die Immobilienleiter raufkletterten. Die Frage ist: Was wollen Sie denn in der sogenannten repräsentativen Wohnung machen? Anders und besser und lustiger? An jedem Freitagabend um 17 Uhr nach Hause kommen, Drei-Schichten-Mousse in Minigläsern herrichten und Cocktailpartys schmeißen, bei denen die Movers and Shakers