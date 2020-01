Berlin : Der Mietendeckel bringt nichts Gutes

An diesem Donnerstag soll das Berliner Abgeordnetenhaus den Mietendeckel in der Hauptstadt beschließen. Schon jetzt ist klar: Durch die Miet-Obergrenze werden noch mehr teure Eigentumswohnungen entstehen.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als drei SPD-Mitglieder aus Berlin zum ersten Mal laut über einen Mietendeckel nachdachten. Fünf Jahre keine Mieterhöhungen, das sollte den Menschen nach dem rasanten Preisanstieg der vergangenen Jahre eine Atempause verschaffen. Die Idee war erstmal nur als Anstoß für eine öffentlichen Debatte gedacht. Doch manchmal geht Politik ganz schnell – vor allem, wenn wie in Berlin eine rot-rot-grüne Koalition regiert und die Stadtentwicklungssenatorin von der Linkspartei den Mietendeckel zu ihrem wichtigsten politischen Projekt macht. Im Juni stand der Plan, im Oktober der Senatsbeschluss. An diesem Donnerstag soll nun das Abgeordnetenhaus den Weg freimachen für das große Berliner Mieten-Experiment.

Das Gesetz sieht vor, dass die Mieten 2020 und 2021 auf dem Niveau des vergangenen Jahres eingefroren werden. Von 2022 an sollen 1,3 Prozent mehr im Jahr erlaubt sein, aber nur bis zu den vom Senat definierten Mietobergrenzen. Diese sind je nach Baujahr der Wohnung gestaffelt. Der höchste Wert liegt bei 9,80 Euro kalt je Quadratmeter. Für eine moderne Ausstattung ist ein Euro mehr erlaubt, damit hat es sich dann aber auch. Wann immer künftig eine Wohnung neu vermietet wird, sollen die Obergrenzen gelten. Bestandsmieten dürfen maximal 20 Prozent darüber liegen, ansonsten kann der Mieter eine Senkung verlangen.

Es handelt sich um einen Eingriff in das Marktgeschehen und in die Rechte von Immobilieneigentümern, wie es ihn im wiedervereinigten Deutschland noch nicht gegeben hat. Und genau das ist das Kalkül des Senats. Berlin soll endlich mal nicht als Hauptstadt von kriminellen Clans und Drogendealern für Schlagzeilen sorgen, sondern als Vorreiter in der Wohnungspolitik. Nicht ohne Stolz verweisen die Verantwortlichen darauf, dass es mittlerweile auch in München und Frankfurt Befürworter eines Mietendeckels gibt.

Ist Berlin überhaupt zuständig?

Dass CDU und FDP den Mietendeckel mit einem Normenkontrollverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fall bringen wollen, bestärkt die Landesregierung nur noch darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Was auch deshalb bemerkenswert ist, weil sich Bausenatorin Katrin Lompscher vor einem Jahr selbst noch skeptisch zeigte, ob Berlin überhaupt die Gesetzgebungskompetenz für eine solche Regelung hat. Das ist die alles entscheidende Frage, um die es auch in Karlsruhe gehen wird.

Doch bis dort mit einer Entscheidung zu rechnen ist, werden viele Monate, wenn nicht Jahre vergehen, in denen Mieter und Vermieter nicht wissen, woran sie sind. Manche Eigentümer werden die Mieten von sich aus senken, wie es der führende Wohnungsverband empfiehlt. Andere werden abwarten. Manche Mieter werden auf die Obergrenze pochen, andere dagegen bereitwillig mehr zahlen, weil sie froh sind, überhaupt eine Wohnung gefunden zu haben. Schon die Mietpreisbremse hat im Alltag kaum Wirkung gezeigt.

Es führt kein Weg daran vorbei: Das einzige Instrument, um die Lage auf dem Immobilienmarkt wirklich zu entspannen, ist der Bau neuer Wohnungen – etwas, das in Berlin leider mit deutlich weniger Ehrgeiz vorangetrieben wird als zum Beispiel in Hamburg. Rund 100.000 Wohnungen fehlen nach den Schätzungen der Investitionsbank Berlin. Dabei herrscht an Brachen kein Mangel. Ein Sinnbild für die Zurückhaltung ist das frühere Haus der Statistik, das seit Jahren in bester Lage am Alexanderplatz verfällt. Immerhin finden die Tauben in Berlin ohne Probleme ein Zuhause.

Die Alteingesessenen kümmert das nicht

Zwar ist es anders als oft behauptet nicht so, dass der Mietendeckel den Bau neuer Wohnungen unattraktiver macht. Im Gegenteil: Da das Gesetz Neubauten ausdrücklich ausnimmt, sind solche Wohnungen bald die einzigen, deren Miete ein Eigentümer noch weitgehend frei festlegen kann. Doch wer investieren will, muss zuvor Gewinn erwirtschaften, und das wird mit gekappten Mieten schwieriger. Allein die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verlieren durch den Deckel Einnahmen in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Manches Bauvorhaben wurde deshalb in den vergangenen Wochen schon still beerdigt. Durch den Mietendeckel dürften letztlich noch mehr hochpreisige Eigentumswohnungen und weniger bezahlbare Mietwohnungen entstehen.

Die Alteingesessenen kümmert das nicht. Doch für all jene, die gerne nach Berlin ziehen würden, wird es künftig noch schwieriger. Volkswirtschaftlich ist das eine fatale Entwicklung. Schließlich ist die Wirtschaft in Berlin zuletzt auch deshalb überdurchschnittlich gewachsen, weil die Start-up-Szene so viele Menschen aus anderen Städten und Ländern angezogen hat. Es mag sein, dass SPD, Linke und Grüne mit dem Mietendeckel bei ihren Wählern punkten können. Für die Zukunftsaussichten Berlins verheißt er jedoch nichts Gutes.