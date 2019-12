Erfolgsversprechende Branche : Immer mehr Fertighäuser aus Holz

In anderen Ländern, wie Schweden, sind sie längst Standard. Jetzt gewinnt auch der deutsche Fertigbau an Bedeutung. Das nutzt den meist kleinen Herstellern.

Viele sind auf der Suche nach einer angenehmen und dabei erschwinglichen Bleibe. Manche greifen auf die Möglichkeit zurück, sich ihr eigenes Heim als Fertighaus bauen zu lassen – ein Phänomen, das Jahrzehnte zurückreicht. In den Nachkriegsjahren wurde Deutschland von einer akuten Wohnungsnot erfasst. Deutsche Hausbauunternehmen suchten neue Möglichkeiten. Sie studierten in den fünfziger Jahren den Markt und die Produktionsbedingungen, um industriell Fertighäuser herzustellen; eine Art des Bauens, wie sie in Schweden und Nordamerika bereits damals schon länger üblich war.

In dieser Zeit formierte sich eine „Studiengemeinschaft für Fertigbau“. Diese arbeitete erste Normen für die Holztafelbauweise heraus. 1961 entstand schließlich aus losen Verbindungen und regionalen Treffen der in der Bundesrepublik ansässigen Unternehmen der Bundesverband Montagebau und Fertighäuser e.V. mit Sitz in Hamburg. 1987 verlegte er seinen Sitz in die damalige Bundeshauptstadt Bonn.