Pflanzen des Jahres : Das hat uns 2022 geblüht

Grüne Halme, blaue Beeren, pinkfarbene Blüten, rote Rosetten und brennende Blätter: Eine bunte Mischung bilden die Pflanzen des Jahres 2022. Gemeinsam im Beet würden sie nicht harmonieren, da sie aus unterschiedlichen Lebensbereichen stammen und ganz eigene Bedingungen benötigen. Doch allen wurde in diesem Jahr Aufmerksamkeit zuteil – ob aus kommerziellen Gründen, im Sinne des Naturschutzes oder um die Vielfalt der Flora zu präsentieren. Ähnlich wie bei Bäumen, Wasserpflanzen, Algen, Moosen und Flechten, Orchideen, Gemüse und Pilzen wurden bei Stauden, Blumen und Kräutern die Arten des Jahres gekürt. Was blühte uns also 2022?

Das Japanische Berggras (Hakonechloa macra), bereits vorher nicht ganz unbekannt bei Staudenfreunden, erlangte eine gewisse Prominenz als Staude des Jahres. Ihr Kennzeichen sind elegante Halme, die Wege und Treppenstufen säumen und meist ordentlich gekämmt wirken, wenn nicht gerade ein Windstoß durch den Schopf fährt. Die feine Pflanze stammt vom Mount Hakone, einem Berg auf der japanischen Insel Honshu. Dort wächst sie an feuchten Hängen im Halbschatten unter Gehölzen, ähnliche Lebensbedingungen schätzt sie auch im Garten. Je heller, desto feuchter sollte der Standort sein. Zu viel Sonne und Trockenheit bekommen dem Gras nicht, Staunässe ist ebenfalls ungünstig. Neben der rein grünen Form gibt es Auslesen: ’Albostriata‘ hat weiße Streifen auf dem grünen Laub, ’Aureola‘ und ’Naomi‘ gelbe. ’All Gold‘ leuchtet, wie der Name schon andeutet, mit goldgelben Halmen. ’Nicolas‘ ist dagegen hellgrün und bekommt eine rostrote Herbstfärbung. Schnecken mögen das Japanische Berggras nicht, sodass es unbehelligt auf rund siebzig Zentimeter Höhe heranwachsen kann. Im Juli und August erscheinen die kleinen, eher unauffälligen Blüten. Gepflanzt wird es im Frühjahr, erworben idealerweise in einer Staudengärtnerei. Sorten mit gelben Halmen mögen mehr Licht als andere, im Schatten werden sie grün. Pflege braucht das Japangras wenig, im Frühjahr vor dem neuen Austrieb wird es auf etwa zehn Zentimeter zurückgeschnitten.

Die Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia) rückte als Blume des Jahres ins Rampenlicht. Die bis dahin wenig bekannte Waldpflanze wurde von der Loki-Schmidt-Stiftung ausgewählt, um exemplarisch für den Schutz naturnaher Wälder einzutreten. Denn dort kommt die langsam wachsende Einbeere vor. Sie wird rund vierzig Zentimeter hoch, die Blätter stehen jeweils zu viert quirlförmig am Stängel. Obenauf sitzt eine Blüte, die sich zu einer blauen bis schwarzen Beere entwickelt. Die Vierblättrige Einbeere vermehrt sich aber auch über ihre Rhizome, die unterirdisch weiterwachsen. Da sie im Schatten gedeiht, ist sie auf die Zusammenarbeit mit Mykorrhiza-Pilzen angewiesen, die ihr Nährstoffe liefern. Wer sich in die scheue, aber auch giftige Schönheit verguckt, kann sie auch in den eigenen Garten holen, denn es gibt sie in ausgewählten Gärtnereien.

Die Brennnessel (Urtica) ist im Garten oft ein ungern gesehener Gast, da sie pikst und sich schnell ausbreitet. Manche heißen sie willkommen, da sie Futterpflanze für viele Schmetterlingsraupen ist und ihr Grün eine düngende Jauche ergibt. Seltener stehen ihre Inhaltsstoffe im Mittelpunkt, die sie aber zur Heilpflanze des Jahres 2022 gemacht haben.

Die Brennnessel wirkt entzündungshemmend und kann bei rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden. Tee aus ihren Blättern entwässert und durchspült Harnwege, die Samen gelten als Powerfood, und vielerlei Wirkungen werden ihr zugesprochen. Fakt ist: Die Pflanze enthält viele Vitamine und schmeckt gut – geerntet für eine Suppe werden die jungen, weichen Blätter. Gründe genug, sie stehen zu lassen, wenn sie sich im Garten ansiedelt.

Semponium ’Destiny‘ dagegen ist von Menschenhand erschaffen, eine Pflanze des Jahres, die die Royal Horticultural Society (RHS) in Großbritannien im Mai ausgerufen hat: eine Kreuzung aus einem wärmeliebenden Dickblattgewächs Aeonium und dem winterharten Hauswurz Sempervivum. Die Laubfarbe dieser nicht ganz zierlichen Pflanze reicht von hellem Grün bis zu dunklem Bordeaux, die Rosetten bekommen einen stattlichen Durchmesser von mehr als fünfzig Zentimetern. ’Destiny‘ gilt als sehr robust, und wer sie im Steingarten oder Topf haben möchte, kann davon ausgehen, dass sie zumindest milde Winter – wenn das Thermometer nur wenig unter null Grad fällt – im Freien übersteht. Die Breitblättrige Grasnelke (Armeria pseudoarmeria) ’Dreamland‘ belegt Platz zwei der RHS Plant of the Year 2022. Wie andere Grasnelken auch besticht sie mit den kugelrunden Blüten, die an hohen Stängeln über dem adretten, grasbüschelähnlichen Laub stehen. Diese Sorte, dunkellachsfarben, soll jedoch vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein blühen, wohingegen sich ihre Verwandten auf die Sommermonate beschränken. Sie ist allerdings genauso genügsam, braucht wenig Wasser, verträgt viel Hitze und sogar tiefste Minustemperaturen. Allerdings nur, wenn sie an den optimalen Platz gesetzt wird, sonnig und in durchlässiger Erde. Dabei ist es ihr gleich, ob sie im Boden wächst oder in einem Kübel.

Salvia ’Pink Amistad‘ landete bei der RHS auf Platz drei. Wer gärtnert, kennt bereits die Ziersalbeisorte ’Amistad‘ mit dunkelvioletten Blüten, die zart duften. Ähnlich sieht der kräftig rosafarbene ’Pink Amistad‘ aus, eine Kreuzung zweier Salbeiarten, die kompakter wachsen und besser durch den Winter kommen soll als ’Amistad‘. Er braucht durchlässigen Boden, viel Sonne, kann mehr als einen Meter hoch werden und Temperaturen bis zu minus sieben Grad vertragen. Ein Grund zur Vorfreude, denn diese drei sind eigentlich eher die Pflanzen des Jahres 2023 – noch sind sie bei uns gar nicht im Handel erhältlich.