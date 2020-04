Fertighäuser : Was tut sich in der Hausfabrik?

Was tut sich in der Hausfabrik?

Bauherrennerven liegen schon zu normalen Zeiten blank. In diesen Wochen aber sorgt die Coronavirus-Pandemie für zusätzliche Anspannung, denn jüngst mehrten sich die Meldungen, dass auf immer mehr Baustellen Arbeiter fehlen und Material knapp wird. Entsprechend wächst auch unter den Kunden der Fertighausanbieter die Sorge, dass der allgemeine Stillstand im Land die Produktion in den Traumhausfabriken und die Montage auf der Baustelle erfasst. Der von langer Hand geplante und herbeigesehnte Umzug in die eigenen vier Wände könnte sich dann auf unbestimmte Zeit verschieben.

Birgit Ochs



Bei Bien-Zenker, der zu den großen Herstellern unter den Holzfertigbauern zählt, kann davon nach Angaben des Unternehmens keine Rede sein. „Wir sind fast zu 100 Prozent im Plan“, versichert Sprecher Sven Keller. Auch Kunden von Schwörer Haus müssten keine Verzögerungen befürchten, gibt Geschäftsführer Johannes Schwörer Entwarnung. Der Fertighausanbieter aus Oberstetten auf der Schwäbischen Alb, der im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben knapp 1000 Häuser fertigte, berät potentielle Bauherren und Kunden dieser Tage ausschließlich per Telefon oder übers Internet. Während Verwaltung und Vertrieb vom Homeoffice aus laufen, arbeiten die Holzbauer in den Produktionshallen im Schichtbetrieb, damit die einzelnen Mitarbeiter mehr Platz haben und den Sicherheitsabstand einhalten können. So halten es momentan auch die anderen Hersteller. Das klappe gut. Zumal sich in den Fertigungshallen auch unter normalen Bedingungen die Arbeiter nur selten um einen Arbeitsplatz drängeln, sondern eher großformatige Bauteile bis hin zur Hauswand bearbeiten. Die Bemusterungstermine, die oft einen ganzen Tag dauern und bei denen die Bauherren alle Details festlegen und die Ausstattung wählen, finden weiter statt. Anders als sonst können zur Zeit aber Kinder, Schwiegereltern und Freunde nicht daran teilnehmen.