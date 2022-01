Eine Villa für 65 Millionen : Warum die Pandemie den Markt für luxuriöse Immobilien beflügelt

Aktualisiert am

Die Corona-Krise hat bei Ultrawohlhabenden den Wunsch nach noch mehr Wohnfläche geweckt. Goldene Wasserhähne sind wieder in – aber auch Zen-Gärten scheinen die Käufer anzuziehen.

„Villa Solitaire“: Der von Matteo Thun entworfene Bau ist das derzeit teuerste, bekannte Objekt am spanischen Häusermarkt. Bild: Engel&Völkers

Neulich war der Hamburger Makler Björn Dahler auf Sylt unterwegs und hat sich überlegt, was die eine oder andere jener schönen Reetdachvillen in erster Wattreihe von Kampen wohl einbringen würde. Vorausgesetzt, sie stünde zum Verkauf. „Das war ein reines Planspiel“, beteuert Dahler. Auf Sylt sind grundsätzlich nur wenige Immobilien auf dem Markt. Weil aber eine ganze Reihe sehr reicher Menschen von einem Haus auf Deutschlands vornehmster Insel träumt, sind hier Preise möglich wie fast nirgendwo sonst im Land. 25 Millionen Euro für ein Haus in zweiter Reihe ohne Wattblick zum Beispiel. Nicht einmal die teuren Seelagen Oberbayerns können da wirklich mithalten. „Auf Sylt aber gibt es bestimmte Objekte, für die müssten 50 bis 60 Millionen Euro drin sein“, schätzt der Chef von Dahler & Company.

Angebote für Ultrareiche

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Das klingt unbezahlbar. Ist es aber für einen sehr kleinen Käuferkreis keineswegs: ultrawohlhabende Privatpersonen, die über ein Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar verfügen. Die Zahl dieser Superreichen in aller Welt hat die Vermögensberatung Capgemini 2021 auf 200.900 geschätzt. „Und davon gibt es gerade auch in Deutschland einige“, sagt Dahler.