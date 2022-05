Bauingenieurin : „Nachhaltiges Bauen ist leider noch zu sehr die Ausnahme“

Der Klimaschutz hängt mit vom Bauen und Heizen ab. Wie weit ist Deutschland mit der Nachhaltigkeit seiner Häuser?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



In jedem Fall nicht weit genug. Was ziemlich traurig ist. Schließlich haben wir das Wissen über die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit unserer gebauten Umwelt ja schon so viele Jahre lang. Klar, es gibt die üblichen Ausnahmen: Gebäude, die heute schon vorbildlich geplant und gebaut werden und damit zeigen, was möglich ist, wenn man nur will. Das Neue Rathaus im Stühlinger in Freiburg etwa, dessen erster Bauabschnitt schon vor rund zehn Jahren ge­plant, 2017 in Betrieb genommen wurde und heute im Betrieb klimapositiv ist.