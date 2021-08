Großprojekte : „Die Top-down-Manier funktioniert immer seltener“

Jena baut Hochhäuser, und die Bevölkerung ist dafür. Warum gelingt in der Stadt, was anderswo unmöglich ist? Ein Gespräch mit Bürgermeister Christian Gerlitz über fatale Fehler im Umgang mit den Bürgern und warum die Stadt ein Vorbild sein könnte.

Die Deutschen sind nicht besonders hochhausaffin. Das gilt sogar für die echten Großstädter. Wer in Berlin und München über das übliche Maß hinauswill, provoziert heftigen Protest. Nur die Frankfurter streben unbeeindruckt in die Höhe. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet die eher kleine Großstadt Jena in ihrem Zentrum drei Hochhäuser bauen will. Immerhin 33, 50 und 67 Meter hoch sollen sie auf einer Brache namens Eichplatz in die Höhe wachsen. Beinahe noch verwunderlicher ist: Die Jenaer unterstützen die Pläne. Das sei kein Zufall, ist Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) überzeugt.

Kevin Hanschke Volontär.



Wie kommt es, dass Jenas Bevölkerung so hochhausaffin ist?