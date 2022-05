Begehrte Bremer Bauten : Reihenhäuser, die aus der Reihe tanzen

Reihenhäuser als Wohnform werden häufig unterschätzt als langweilige „Hausmannskost“. Dabei gibt es großartige Konzepte auf meist kleinem Grundstück. Die Argumente für derart kostengünstige Bauweisen mit vernünftigem ökologischen Fußabdruck haben zurzeit Konjunktur. Eine Sonderform des Reihenhauses ist das „Bremer Haus“, das in der Hansestadt schon lange einen Status hoher Begehrlichkeit errungen hat.

Das Reihenhaus wurde bis vor ein paar Jahren in Deutschland eher als zweite Wahl betrachtet. Doch der Charme dieser modularen Häuser ist eben die Möglichkeit, „auf kleinerem Grundstück kostensparender zu bauen“, sagt Architekt Jürgen Lohmann. Er rechnet mit einem anhaltenden Trend hin zum seriellen Bauen in Reihe. Glaubt man den Umfragen etwa von Bausparkassen, sehen zwar immer noch rund 70 Prozent aller Familien in Deutschland ihren Wohntraum im frei stehenden Haus mit Garten auf allen vier Seiten. Doch diese deutsche Tradition gerät auch angesichts des größeren Flächenverbrauchs zunehmend in Kritik.