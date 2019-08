Gepredigt wird in dieser Kirche schon seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr. Trotzdem ist sie seit eineinhalb Jahren ständig voller Menschen, die zusammen feiern – wenn auch keine Messe. „Am Wochenende kommen eher private Gruppen, zum Beispiel Freundeskreise oder große Familien. Unter der Woche vermiete ich meist an Unternehmen, die dort Seminare für ihre Mitarbeiter veranstalten“, sagt Anke Nuxoll-Oster. Sie hat die alte Kirche in Bernkastel-Wehlen an der Mosel, die jahrelang leer stand, wieder zum Leben erweckt und in ein Ferienhaus für bis zu 24 Gäste umgebaut. Dabei hat sie die besondere Atmosphäre des ehemals geweihten Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert mit seinen Bruchsteinmauern und der acht Meter hohen Gewölbedecke bewahrt, aber mit moderner Küche und Bädern, bequemen Betten und selbst entworfenen Einbaumöbeln kombiniert.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die alte Kirche ist nun schon das fünfte historische Gemäuer, das Nuxoll-Oster in ein Ferienhaus verwandelt hat – und bestimmt nicht das letzte. „Schöne, geschmackvolle Häuser für große Gruppen sind eine absolute Nische in Deutschland“, sagt Nuxoll-Oster.