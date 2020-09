Immobilienmarkt : Der Mietendeckel verschärft Berlins Wohnungsnot

Wohnungsbaugenossenschaften sind in der Regel nicht für schrille politische Töne bekannt. Doch wenn es um den Mietendeckel geht, kennt der Verbund Berliner Wohnungsbaugenossenschaften keine Zurückhaltung. Von einem „Eingriff in die genossenschaftliche Substanz“ ist in einem Positionspapier der Genossenschaften die Rede, von einem „Angriff auf die Rechtssicherheit“ und sogar von der „Schaffung von Wohnungsnot“.

Grund der Empörung ist das im Juni 2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossene Gesetz über den Mietendeckel. Dieses schreibt Mietobergrenzen vor, die sich am Baujahr und an der Ausstattung orientieren. Bis 1918 errichtete Wohnungen – also insbesondere die begehrten Gründerzeitwohnungen – dürfen demnach in der ganzen Stadt in Prinzip nicht mehr als 6,45 Euro je Quadratmeter kosten. Für gute Lagen gibt es einen Zuschlag von 0,74 Euro je Quadratmeter; einen Euro je Quadratmeter dürfen Vermieter zudem für Modernisierungsmaßnahmen verlangen. Ausgenommen von den Vorgaben sind Wohnungen, die von 2014 an fertiggestellt worden sind.

„Die Wohnungsbaugenossenschaften können wegen des Mietendeckels weniger modernisieren, weniger Wohnungen bauen und weniger für die soziale Infrastruktur tun“, fasst Dirk Enzesberger, Sprecher der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, die Kritik zusammen. Als Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft (6700 Wohnungen) nennt er konkrete Zahlen: Weil die Nutzungsentgelte als Folge des Mietendeckels sinken, muss seine Genossenschaft demnach jährlich 1 Million Euro bei der Herrichtung von Wohnungen zur Wiedervermietung einsparen. Auch die Investitionen in die Modernisierung würden „dramatisch“ zurückgefahren, erklärt Enzesberger und begründet dies damit, dass die Modernisierungskosten viel höher seien als der eine Euro, den das Mietspiegelgesetz den Vermietern zubillige.

Mietendeckel beeinflusst den Neubau

Vor allem aber wirke sich der Mietendeckel negativ auf den Neubau aus, erklärt Enzesberger. Das irritiert zunächst, da der Neubau vom Mietendeckel ausgenommen ist. Enzesberger argumentiert jedoch mit den Mindereinnahmen aufgrund der erzwungenen Senkung des Nutzungsentgelts, weshalb das für Neubauprojekte erforderliche Eigenkapital fehle. Die Wohnungsbaugenossenschaften werden deshalb nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren statt der eigentlich geplanten 6000 Wohnungen lediglich 2000 errichten.

Mit einem Einbruch des Neubaus in der Hauptstadt rechnet auch Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD). Zwar sei die Zahl der genehmigten Wohnungen im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,7 Prozent gestiegen; zuvor sei sie aber kontinuierlich zurückgegangen. „Viele private Unternehmen wickeln jetzt noch diejenigen Projekte ab, für die sie bereits Grundstücke gekauft haben“, erklärt Schick. „Danach aber werden sie vermehrt in Brandenburg bauen.“

Dass zahlreiche Vertreter der Immobilienwirtschaft einen Rückgang der Bautätigkeit erwarten, hängt mit der Skepsis von Pensionskassen, Fondsgesellschaften und anderen institutionellen Investoren zusammen. Manche Investoren hätten sich aus Berlin zurückgezogen, da sie befürchteten, in Zukunft werde auch der Neubau unter den Mietendeckel fallen, sagt Jürgen Leibfried, Vorstand der Projektentwicklungsgesellschaft Bauwert. Andere Investoren seien hingegen nach wie vor vom langfristigen Potential des hauptstädtischen Wohnungsmarkts überzeugt. „Bei guten Neubauprojekten“, betont Leibfried, „sind bisher keine Auswirkungen auf den Kaufpreis festzustellen.“