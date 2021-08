Leerstand in Berlin : Geisterhäuser sorgen für Ärger

Was tun, wenn Eigentümer Mietshäuser in bester Lage einfach verfallen lassen? Berlin kämpft erfolglos gegen Schrottimmobilien und Dauer-Trauerhäuser.

„Wir spielen wieder“, steht in funkelnden Lettern über dem Eingang des Prime Time Theaters in Berlin. Die private Bühne ist eine Institution, bekannt für die Dauer-Sitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“, die seit 2004 läuft und Kiezgeschichten aus dem gleichnamigen Stadtteil erzählt. Sie zeigen das raue, aber herzliche Berlin. Direkt neben dem quirligen Theater bietet sich ein ganz anderes Bild: ein Stück Wedding zum Weinen. Das große Nachbarhaus an der Burgsdorfstraße steht seit Jahrzehnten leer und gilt als einsturzgefährdet. Die gesamte Straße ist daher seit drei Jahren gesperrt. Hinter dem Bretterzaun wachsen erste Bäume aus dem Straßenpflaster, aus den obersten Fenstern auch. Gegen all dies unternimmt die Eigentümerin – nichts.

Der Fall beschäftigt Behörden, Gerichte und die Öffentlichkeit schon seit Jahren. Er ist nicht der einzige dieser Art in der Hauptstadt. Allein der Eigentümerin des genannten Altbaus in Wedding gehören noch zwei weitere solcher aufgegebenen Gebäude. Geisterhäuser nennen die Berliner sie. Aus Desinteresse, offensichtlicher Überforderung und mit viel Trotz lässt die Eigentümerin ihre Immobilien verkommen. „Und das, obwohl der Wohnungsmarkt nach Angeboten wie diesen schreit“, sagt Werner Klinge. Der Berliner Stadtplaner ist Fachmann für sogenannte Schrottimmobilien und berät Kommunen in ganz Deutschland, wie sie mit solchen Fällen umgehen können.