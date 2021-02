Luxuswohnturm 432 Park Avenue : Der längste Bauschaden Manhattans

Aktualisiert am

Der Luxuswohnturm 432 Park Avenue ist wohl nicht so toll wie er teuer war. Knarzende Wände, defekte Fahrstühle, Wasserschäden. Die schwerreichen Bewohner sind sauer, viele New Yorker hämisch.

Der Luxusturm 432 Park Avenue bietet seinen milliardenschweren Bewohnern den besten Blick – wenn er dabei doch nur nicht so schaukeln würde. Bild: Reuters

Auf die Sympathien ihrer Nachbarn kann Sarina Abramovich nicht zählen, „hier hasst jeder jeden“. Mitgefühl von außen? Auch darauf nicht. Nein, ihre Stimme erhebe sie aus Prinzip, verkündete vor wenigen Tagen die Milliardärin, die an möglichen Baumängeln und horrenden Nebenkosten noch mehr verzweifelt als an ihrer unsolidarischen Nachbarschaft.

Hier – das ist in Manhattans schnörkellosem Luxuswohnturm 432 Park Avenue aus der Feder des Architekten Rafael Viñoly, das höchste Wohnhaus der Welt. Und das Wort Hass beschreibt auch, was die restlichen New Yorker für das Gebäude übrighaben, das ihren Central Park verschattet und für das der Architekturkritiker Michael Kimmelman die wohl treffendste Analogie gefunden hat: 432 Park Avenue sehe aus wie ein der Stadt entgegengestreckter Mittelfinger.